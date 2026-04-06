Ministerul Finanţelor aduce pe piaţă o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis, programată pentru perioada 14-21 aprilie. De data aceasta, dobânzile sunt vizibil mai atractive faţă de ediţia din martie, atât pentru economiile în lei, cât şi pentru cele în euro.

Dobânzi mai mari pentru lei

Pentru emisiunile în monedă naţională, randamentele au fost majorate la 6,6% pentru scadenţa la 2 ani, în creştere de la 5,90% în martie. Iar pentru maturitatea de 4 ani, dobânda urcă acum la 7,10%, comparativ cu 6,6% anterior. Cea mai lungă scadenţă, de 6 ani, oferă 7,6%, ceea ce reprezintă o creştere de la 7,1% în ediţia precedentă a programului.

Ofertă specială pentru donatori

O tranşă specială, deja o obişnuinţă a programului, este dedicată donatorilor de sânge. Aceştia beneficiază de cea mai mare dobândă în lei, 7,6% pentru o scadenţă la 2 ani, faţă de 6,9% cât era oferta în luna anterioară. Pentru a fi eligibili, investitorii trebuie să facă dovada donării de sânge începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Creșteri și la titlurile în euro

Nici economiile în moneda unică europeană nu au fost uitate, ba chiar beneficiază de creşteri consistente. Astfel, pentru scadenţa la 3 ani, dobânda a crescut la 4,25% (de la 3,5%), în timp ce titlurile pe 5 ani oferă acum 5,25%, faţă de 4,5% în martie. Cea mai lungă maturitate, de 10 ani, vine cu 6,4%, dobânda anterioară pentru această scadenţă fiind de 6%.

Cum poți subscrie?

V-aţi hotărât să investiţi, dar nu ştiţi care sunt paşii? Hai să vedem. Titlurile de stat pot fi subscrise în perioada 14-21 aprilie prin intermediul băncilor partenere, lista incluzând BT Capital Partners şi Banca Transilvania, Salt Bank, BCR, BRD, UniCredit şi TradeVille (acesta din urmă în parteneriat cu Libra Bank). Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei pentru emisiunile în lei, iar pentru euro, suma este de 1.000. Numai că pentru donatorii de sânge, lucrurile stau puţin diferit: ei pot subscrie începând cu doar 500 de lei.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale programului Fidelis este regimul fiscal favorabil, veniturile din dobânzi şi eventualele câştiguri de capital fiind complet neimpozabile.

Statul român le garantează integral.

Spre deosebire de depozitele bancare clasice, titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, ceea ce înseamnă că pot fi vândute oricând înainte de scadenţă la preţul pieţei, oferind un grad superior de lichiditate.