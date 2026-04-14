Fondul Monetar Internațional a tăiat prognoza de creștere economică globală pentru 2026 la 3,1%, în scădere de la 3,3% cât estima în ianuarie. Avertismentul este clar: războiul din Orientul Mijlociu a frânat avântul economic și crește riscul unei cvasi-recesiuni dacă acest conflict se prelungește.

Avântul economic, oprit brusc

Pierre-Olivier Gourinchas, economistul-șef al FMI, a pus punctul pe i într-o postare pe blog care însoțește raportul: „Războiul din Orientul Mijlociu a oprit acest avânt.” Cifrele actualizate arată o imagine sumbră. Ritmul de creștere de anul trecut, de 3,4%, pare acum mult mai bun decât ce ne așteaptă anul acesta. Gourinchas a adăugat că „perspectiva globală s-a întunecat brusc în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.”

Iar în spatele acestor cifre stă o presupunere de bază: că luptele rămân localizate, iar prețurile la energie vor urca cu aproximativ 19% în acest an. Pe lângă retrogradarea creșterii, FMI și-a majorat estimarea privind inflația globală pentru 2026 la 4,4%, un salt notabil de la 4,1% înregistrat în 2025 și de la 3,8% cât prognozase instituția pentru acest an în ianuarie.

Scenariul negru: recesiune și inflație galopantă

Dar ce se întâmplă dacă lucrurile o iau razna? În cazul în care perturbările se extind până în 2027 și forțează băncile centrale să înăsprească politicile monetare, calculele FMI pentru cel mai rău scenariu devin serios mai sumbre. Producția mondială ar putea încetini la doar 2% timp de doi ani consecutivi, în timp ce inflația ar urca la 6%. V-ați gândit cum ar arăta o astfel de lume?

Deja, petrolul a trecut pragul de 100 de dolari pe baril după ce loviturile americane și israeliene asupra Iranului au determinat Teheranul să închidă Strâmtoarea Ormuz și să lanseze atacuri de represalii asupra infrastructurii energetice regionale. Prețurile gazelor naturale au explodat cu peste 80%.

Prețurile la îngrășăminte au urcat și ele.

Impactul pe regiuni: cine pierde și cine câștigă?

Hai să vedem cum stau lucrurile pe bucăți. Pentru Statele Unite, FMI prognozează acum o creștere de 2,3% în 2026. Zona euro (cu cele 21 de state membre), lovită puternic de costurile la gaze, se confruntă cu o expansiune colectivă de doar 1,1% în acest an, față de 1,4% în 2025. Una dintre cele mai abrupte retrogradări a suferit-o Africa Sub-sahariană, unde Fondul a tăiat perspectiva regională la 4,3%, de la 4,6% anterior.

Iar printre puținele țări care au primit un upgrade se numără Rusia. Veniturile mai mari din energie au ridicat estimarea Fondului pentru economia Moscovei la o creștere de 1,1% în acest an, de la 1% anul trecut.

SUA, între ciocan și nicovală

Aceste șocuri economice aterizează într-un context deja complicat. Minutele ședinței din martie a Rezervei Federale americane au arătat că factorii de decizie politică erau împărțiți cu privire la următoarea mișcare a dobânzii, majoritatea considerând că riscurile de creștere a inflației s-au majorat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că banca centrală nu trebuie încă să majoreze dobânzile ca răspuns la șocul petrolier, menționând că așteptările inflaționiste pe termen lung au rămas stabile.

Numai ca prețurile angro din SUA creșteau deja peste așteptări înainte de începerea războiului, cu o majorare de 0,7% în februarie – dublu față de prognoza economiștilor. Practic, economia americană avea deja o pernă de absorbție redusă pentru șocul energetic. Următoarea ședință a Fed este programată pentru 28-29 aprilie.

FMI a precizat că riscurile de scădere domină perspectiva. Un conflict mai lung sau mai extins, o fragmentare geopolitică mai profundă, dezamăgirea legată de câștigurile de productivitate generate de inteligența artificială sau tensiuni comerciale reînnoite ar putea slăbi și mai mult creșterea și ar putea perturba piețele financiare. Datoria publică ridicată și erodarea rezervelor de politici, a adăugat Fondul, sporesc vulnerabilitățile.