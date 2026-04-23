Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a clarificat joi situația listării la bursă a unor companii de stat, o operațiune care a stârnit numeroase controverse. Aceasta a insistat că procesul aduce beneficii economice și nu reprezintă o privatizare, făcând o distincție clară față de cazuri notorii din trecut, precum cel al Petrom. Declarațiile vin pe fondul acuzațiilor lansate în spațiul public de partidul AUR.

O simpla recomandare, nu o decizie

Departe de a fi o decizie deja luată, planul se află deocamdată la stadiul de propunere, a explicat oficialul guvernamental. Întregul proces este unul de durată și implică mai multe etape de evaluare și decizie, nefiind ceva ce se poate întâmpla peste noapte. E drept că discuțiile sunt avansate, dar de aici până la fapte mai e cale lungă.

„În primul rând, am să spun, nu ştiu câta oară, acelaşi lucru, ceea ce a spus şi domnul prim-ministru, a spus şi doamna vicepremier, listarea aceasta, ceea ce s-a prezentat în spaţiu public, a prezentat chiar doamna vicepremier, este o recomandare, nu este o decizie fapt împlinit. Este o recomandare care va mai trece printr-o serie de etape în privinţa listării, printr-o evaluare. În general, un proces de listare finalizat, poate să dureze aproximativ un an de zile, minimum. Deci, nu se pune problema că mâine vor fi scoase pe bursă acţiuni. Nu. Este un proces, este deocamdată la nivel de recomandare, trebuie luate nişte decizii, trebuie făcute evaluări şi aşa mai departe”, a spus Ioana Dogioiu.

De ce nu trebuie sa ne speriem

Ioana Dogioiu a ținut să sublinieze că nicio companie listată la bursă nu a avut de suferit în urma acestei operațiuni. Ba chiar dimpotrivă, evoluția a fost una pozitivă. V-ați gândit vreodată de ce unii se tem atât de tare de bursă? Purtătorul de cuvânt al Guvernului a oferit și un exemplu concret pentru a risipi orice urmă de îndoială.

„Listarea la bursă este o operaţiune care aduce beneficii şi la ea s-a mai recurs. Nu înţeleg de ce suntem atât de speriaţi de listarea la bursă, în condiţiile în care ea a avut succes, inclusiv cu Hidroelectrica, care este poate cel mai important, asemenea succes. Deci nu văd care ar putea fi abuzurile”, a menţionat Ioana Dogioiu.

O reforma din PNRR, nu o ghilotina

Listarea unor companii de stat nu este o idee apărută din senin, ci reprezintă unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). Numai că acest plan nu ar trebui privit ca o constrângere, ci mai degrabă ca un set de reforme menite să facă bine economiei românești.

„PNRR-ul acesta nu trebuie văzut, din punctul meu de vedere, cel puţin şi cred că asta este un lucru foarte important, ca o ghilotină care ne stă deasupra capului. Ori facem, ori nu facem, indiferent ce vrem noi să facem. Nu. Reformele pe care noi ne le-am asumat prin PNRR, inclusiv în privinţa companiilor de stat, sunt nişte reforme care fac bine societăţii româneşti, economiei româneşti, sunt nişte reforme benefice, care transparentizează, care sporesc valoarea. Ne facem bine primind şi nişte bani pentru asta, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Deci nu văd de ce trebuie privită neapărat asta, trebuie privita interesului pe care îl avem şi da, eu consider că este un lucru bun faptul că există o dezbatere pe această temă. E absolut normal să există dezbaterea, condiţia ca dezbaterea să se discute în termeni corecţi”, a declarat ea.

Statul ramane actionar majoritar

Poate cea mai importantă clarificare adusă de Ioana Dogioiu este legată de controlul asupra acestor companii. Spre deosebire de privatizările din trecut, statul român nu va ceda controlul, ci va vinde doar pachete minoritare de acțiuni, rămânând acționarul principal. Pe bune, diferența este fundamentală.

„Nu se vând, nu se privatizează, cum s-a privatizat Petromul, de exemplu, la un moment dat, sau altele, am dat un exemplu că e cel mai cunoscut, ci se vând pachete minoritare de acţiuni şi statul român rămâne acţionarul majoritar cu control asupra companiei în continuare, chiar dacă acolo unde decizia aceasta de listare va fi definitivată”, a încheiat purtătorul de cuvânt al Guvernului.