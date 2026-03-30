Compania de stat Hidroelectrica (simbol bursier H2O), cel mai mare producător de energie din țară, a convocat Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pe 28 aprilie. Pe ordinea de zi se află o propunere serioasă: alocarea unor dividende în valoare totală de 3,3 miliarde de lei. Din această sumă, bugetul de stat ar urma să încaseze 2,6 miliarde de lei, având în vedere că Ministerul Energiei deține puțin peste 80% din capitalul social al companiei (listată la BVB în vara lui 2023).

Randament de 5% pentru acționari

Propunerea de dividend brut este de circa 7,35 lei pe unitate. Cum se traduce asta pentru investitori? Ei bine, înseamnă un randament de aproape 5%, calculat în funcție de prețul de tranzacționare de 147,5 lei. Dacă propunerea va fi aprobată de acționari, plata s-ar realiza pe 25 iunie.

Iar performanța acțiunilor pare să susțină optimismul. Titlurile H2O au marcat multiple recorduri la început de an, iar în ultimele 12 luni au înregistrat o creștere de 20%.

O privire în urmă la sumele distribuite

Suma propusă pentru acest an este, e drept că, mai mică față de anii precedenți. În 2025, dividendele totale au fost de 4 miliarde de lei, din care 3,2 miliarde de lei au mers către stat. Vârful a fost atins în 2024, an în care bugetul central a încasat nu mai puțin de 5,03 miliarde de lei de la producătorul de energie, dintr-un total distribuit de 6,29 miliarde de lei.

Dar cum au stat lucrurile și mai demult? În 2023, compania a distribuit 4,34 miliarde de lei (3,47 miliarde la stat), în timp ce în 2022 repartizarea a fost de 3,83 miliarde lei, respectiv 3,06 miliarde pentru acționarul majoritar. Mergând și mai în spate, în 2021 valoarea totală a ajuns la 2,28 miliarde de lei, cu o cotă de 1,82 miliarde virată către stat, în vreme ce pentru anul 2020 distribuția a însumat 1,29 miliarde de lei, din care 1,03 miliarde au ajuns la buget.

Investiții la nivel record

Dincolo de dividendele generoase, compania pare să se concentreze și pe dezvoltare. Nu de puține ori s-a vorbit despre nevoia de modernizare în sectorul energetic.

Cifrele vorbesc de la sine.

Numai că aici veștile sunt chiar bune. Investițiile realizate de producător au ajuns în 2025 la un nivel record de 781 de milioane de lei.