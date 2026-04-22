OMV Petrom, singurul producător local de petrol și gaze, a luat decizia finală de investiție alături de RNV Infrastructure pentru trei proiecte eoliene majore. Acestea însumează o capacitate instalată de aproximativ 300 MW și intră acum, oficial, în faza de execuție. Este un pas important pentru sectorul energetic autohton.

Trei parcuri eoliene intră în execuție

Producția de energie este estimată să înceapă etapizat, începând cu prima jumătate a anului 2027. Proiectele au deja toate autorizațiile necesare, făcând parte dintr-un portofoliu mai larg de investiții în energie regenerabilă. vorbim despre parcurile eoliene de la Gura Văii (50 MW) și Podu Turcului (100 MW), ambele situate în județul Bacău. Acestora li se adaugă proiectul de la Poiana, din județul Galați, cu o capacitate de 155 MW.

Contextul unei tranzacții mai mari

Numai că lucrurile sunt puțin mai complexe. Aceste trei proiecte sunt, de fapt, parte dintr-o tranzacție mai amplă, finalizată în octombrie 2024. Atunci, OMV Petrom a achiziționat o participație de 50% în patru proiecte eoliene dezvoltate de RNV Infrastructure prin Electrocentrale Borzești. Dar cum vine asta, patru proiecte? E drept că al patrulea proiect din portofoliu, parcul eolian Galați, cu o capacitate uriașă de 657 MW, nu a primit încă undă verde, decizia finală de investiție nefiind aprobată pentru acesta.

Declarația oficială a companiei

Franck Neel, Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Gaze & Energie, a confirmat trecerea la faza următoare a proiectelor. Acesta a declarat fără ocolișuri: „Avansăm ferm de la faza de proiect la execuţie şi producţie: avem deja 70 MW în operare şi peste 1.100 MW în dezvoltare, inclusiv cei 300 MW în eolian. Lucrările de construcţie şi livrările de echipamente sunt în desfăşurare pe mai multe proiecte”.

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru piața de energie din România?

Ce urmează pentru OMV Petrom

Dincolo de cifrele punctuale, strategia pe termen lung a companiei este clară. OMV Petrom și-a setat ca obiectiv să depășească 2,5 GW capacitate instalată în proiecte de energie regenerabilă până în 2030. Iar acest lucru se va întâmpla în parteneriat cu alte companii, vizând extinderea portofoliului de proiecte eoliene, solare și hidro.

Până la urmă, și bursa reacționează. De la începutul anului, acțiunea OMV Petrom (SNP) înregistrează un avans modest, e drept, de 1,31%, dar pe fondul unor tranzacții cumulate care depășesc 1,4 miliarde de lei.