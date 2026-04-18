În plină campanie electorală, spațiul public este asaltat de declarații despre piața de capital venite de la politicieni cu pregătire îndoielnică în finanțe. Se vorbește mult despre „vânzarea țării”, dar lucrurile stau puțin diferit când ne uităm la fapte. Istoria recentă arată o realitate paradoxală, în care tocmai liderii stângii au pus bazele capitalismului românesc modern.

Iliescu, părintele bursei moderne

Poate părea greu de crezut, dar cel mai mare capitalist al României a fost Ion Iliescu. Bursa de Valori București a fost reînființată în 1995, iar prima ședință de tranzacționare a avut loc pe 20 noiembrie 1995, chiar în timpul primului său mandat. Mai mult, Iliescu a fost prezent la deschidere. Și nu e tot.

Pe 26 octombrie 1996, tot sub mandatul său, a fost lansată și bursa electronică RASDAQ, odată cu programul de privatizare în masă care obliga orice firmă inclusă să se listeze. arhitectul PSD-ului de azi a pus, cu mâna lui, piatra de temelie a pieței de capital românești.

Listările record, făcute de un premier PSD

Salt peste ani și ajungem în perioada guvernării Ponta. Cele mai mari listări de companii de stat s-au făcut chiar atunci. Vorbim de Romgaz (2013), Nuclearelectrica (2013) și Electrica (2014), toate trei fiind astăzi la maxime istorice. La listarea Romgaz la Bursa din Londra, premierul de atunci, Victor Ponta, declara că este „un moment istoric” și prima dată când o companie românească de stat este listată printr-o procedură internațională.

Iar ironia este că unii lideri PSD de astăzi par să nu știe – sau se fac că nu știu – că Romgaz se tranzacționează la BVB încă din 2013. Orice român poate cumpăra acțiuni la această companie direct de pe telefon.

Listare nu înseamnă privatizare. O confuzie profitabilă electoral

Dar hai să vedem cum vine asta cu „vânzarea țării”. Listarea la bursă nu înseamnă pierderea controlului statului. Statul român deține în prezent 80% din Hidroelectrica, 70% din Romgaz și 82,5% din Nuclearelectrica, prin Ministerul Energiei.

Privatizarea înseamnă altceva: transferul controlului.

Propunerea concretă care agită spiritele vizează vânzarea unor pachete minoritare. Conform unui raport guvernamental, se are în vedere vânzarea unui pachet de 5-10% din Hidroelectrica și 5-7% din Romgaz, plus un IPO (ofertă publică inițială) pentru CEC Bank. Aceste operațiuni ar putea aduce la buget venituri estimate între 3 și 8 miliarde de lei, fără ca statul să cedeze controlul.

Cine câștigă, de fapt? Banii tăi sunt în joc

V-ați gândit vreodată că, prin Pilonul II de pensii, sunteți co-proprietar la aceste companii? Aproximativ 8,3 milioane de români contribuie lunar la fondurile de pensii private obligatorii, iar o parte din acești bani sunt investiți în acțiunile companiilor de la BVB, inclusiv Romgaz și Hidroelectrica. În ultimul an, fondurile de pensii private au acoperit peste 33% din lichiditatea pieței de acțiuni de la BVB. Când aceste acțiuni cresc, cresc și economiile dumneavoastră pentru bătrânețe.

De ce sunt aceste companii la maxime istorice? Tocmai pentru că sunt listate. Transparența impusă de acest statut (raportări trimestriale, audituri independente, guvernanță corporativă) a contribuit decisiv la performanța lor. În plus, dividendele încasate de stat de la aceste companii merg la buget, adică la noi toți.

Piața de capital nu este un cazinou. Este un mecanism prin care statul poate finanța investiții fără să se împrumute suplimentar, iar companiile devin mai eficiente. Confuzia deliberată dintre listare și privatizare nu este ignoranță. Este politică.