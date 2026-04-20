Tensiunile din coaliția de guvernare au lovit puternic Bursa de Valori București. Într-o singură zi, cele mai mari companii de stat listate – Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz și Electrica – au pierdut cumulat aproape 4,9 miliarde de lei din capitalizare, adică aproximativ un miliard de euro.

Scăderi pe linie la BVB

Bursa de Valori Bucureşti a închis luni pe roșu, cu indicele BET coborând cu 1,87%. Investitorii au reacționat imediat la incertitudinea politică generată de luptele din coaliție. Aproape totul a scăzut. E drept că a existat și o excepție: singura companie pe plus din cele 20 ale indicelui principal a fost MedLife, cu o apreciere de 1,45%.

Dar nici giganții bancari nu au scăpat, Banca Transilvania înregistrând o scădere de 2%.

Giganții energetici, cei mai afectați

Factura a fost una piperată, în special pentru companiile din energie.

Hidroelectrica a fost cea mai afectată, pierzând singură peste 2,2 miliarde de lei din valoarea de piață, după ce acțiunile sale s-au depreciat cu 3%. Iar Romgaz a cedat aproape 1,5 miliarde de lei, cu o scădere identică, de 3%. Hai să vedem cum arată noile evaluări: Hidroelectrica a ajuns la o capitalizare de 69,3 miliarde de lei, Romgaz la 47,8 miliarde de lei, în timp ce Nuclearelectrica valorează acum 21,6 miliarde de lei. Cine plătește, până la urmă, nota de plată pentru aceste lupte politice?

Miza politică din spate

Contextul este unul strict politic, fără legătură cu performanța economică a companiilor. PSD a votat luni retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Potrivit surselor din presă, social-democrații vor aștepta demisia acestuia până joi. În absența ei, se pare că iau în calcul, pe bune, retragerea propriilor miniștri din guvern, aruncând astfel țara într-o criză și mai adâncă.

Costul incertitudinii crește

Toată această instabilitate are un preț direct, vizibil în costurile de finanțare ale țării. România plătește deja cel mai ridicat cost dintre economiile comparabile din regiune, conform unei analize Erste. Randamentul obligațiunilor de stat pe zece ani se situează în jurul valorii de 7,17%.

În schimb, în Ungaria, același indicator a coborât sub 6% după alegerile parlamentare de la ei. Această diferență majoră (de peste un punct procentual) reflectă exact percepția investitorilor asupra riscului politic și instituțional pe care și-l asumă în România.