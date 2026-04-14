Ministerul Finanțelor a anunțat startul unei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, programată să se desfășoare în perioada 14 – 21 aprilie. Românii pot investi în instrumente cu dobânzi anuale care ating 7,6% pentru lei și 6,4% pentru euro. Iar un avantaj major rămâne neschimbat: câștigurile sunt complet neimpozabile.

Condiții de subscriere

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în valută. Pragul minim de subscriere a fost stabilit la 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Bonus pentru donatorii de sânge

Și de data aceasta, Ministerul Finanțelor premiază spiritul civic. A fost creată o tranșă specială, dedicată exclusiv donatorilor de sânge. Dar cum vine asta, mai exact? Pentru a încuraja implicarea cât mai multor persoane, pragul minim de subscriere a fost redus de 10 ori, ajungând de la 5.000 de lei la doar 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. De aceste condiții pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Dobânzile oferite în lei

Pentru economiile în moneda națională, statul oferă următoarele randamente anuale:

6,60% – pentru scadența la 2 ani;

– pentru scadența la 2 ani; 7,60% – pentru scadența la 2 ani (aceasta fiind tranșa specială dedicată donatorilor de sânge);

– pentru scadența la 2 ani (aceasta fiind tranșa specială dedicată donatorilor de sânge); 7,10% – pentru scadența la 4 ani;

– pentru scadența la 4 ani; 7,60% – pentru scadența la 6 ani.

Randamente pentru economiile în euro

Nici investitorii care preferă moneda europeană nu sunt uitați. Iată care sunt opțiunile disponibile pentru ei:

4,25% – scadența la 3 ani;

– scadența la 3 ani; 5,25% – scadența la 5 ani;

– scadența la 5 ani; 6,40% – scadența la 10 ani.

Ministerul Finanțelor transformă astfel un gest de altruism într-o oportunitate de economisire sigură și responsabilă. Toate instrumentele din programul Fidelis sunt neimpozitabile, atât la tranzacționare, cât și la câștigul obținut din dobânzi.