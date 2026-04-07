Companiile de stat listate la Bursa de Valori București, printre care giganți precum Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz, au creat surpriză în rândul investitorilor. Deși au publicat convocatoarele pentru adunările din aprilie, bugetele pe 2026 lipsesc cu desăvârșire. Lucrurile stau complet diferit în sectorul privat, unde transparența pare a fi cuvântul de ordine.

O tradiție încălcată pe Bursă

În mod tradițional, luna aprilie aducea la pachet nu doar convocatoarele, ci și mult așteptatele bugete anuale. Aceste documente sunt esențiale. Iar investitorii le analizează la sânge pentru a înțelege perspectivele financiare și strategia companiilor pentru anul în curs. Anul acesta, însă, regula pare să nu se mai aplice pentru unii dintre cei mai mari emitenți controlați de stat.

Privații se mișcă mai repede

Spre deosebire de companiile de stat, jucătorii privați și-au făcut temele la timp. Companii precum OMV Petrom sau Banca Transilvania au publicat deja atât convocatoarele pentru adunările acționarilor, cât și bugetele aferente pentru 2026. E drept că demonstrează un alt nivel de comunicare și respect pentru acționari, indiferent de mărimea deținerii lor.

Investitorii, lăsați în ceață

Dar ce înseamnă această întârziere pentru miile de români care au acțiuni la aceste companii? V-ați gândit vreodată cum e să ai banii blocați într-o companie fără să știi ce planuri are?

incertitudine.

Fără acces la aceste date (esențiale pentru evaluarea performanței viitoare), acționarii sunt practic forțați să navigheze în orb. Cum poți să-ți faci, pe bune, o strategie de investiții când nu știi ce planuri are managementul companiei în care ai băgat bani? Este o întrebare pe care și-o pun mulți în aceste zile.

Această situație ridică semne de întrebare cu privire la transparența și comunicarea companiilor controlate de stat. Răspunsul pentru această omisiune este așteptat de la Ministerul Energiei, însă până la data de 7 aprilie 2026, acesta nu a venit.