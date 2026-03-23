Indicii bursieri Nifty50 și Sensex sunt așteptați să deschidă ședința de luni în scădere abruptă, pe fondul unor semnale globale profund negative. Contractele futures indică o posibilă deschidere cu peste 300 de puncte în minus pentru Nifty, la o valoare de 22.820,50, ceea ce reprezintă un declin de 1,38%, în timp ce grijile privind aprovizionarea cu energie pun presiune pe investitori.

Tensiuni maxime in Orientul Mijlociu

La baza acestui pesimism stă escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Totul a pornit după ce președintele american Donald Trump a avertizat că SUA vor anihila planurile energetice ale Iranului dacă țara nu va deschide Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore. Reacția nu a întârziat să apară.

Iar Iranul a amenințat, la rândul său, că va lovi infrastructura energetică și de desalinizare din regiune. Această spirală a amenințărilor a aruncat în aer piețele, care se tem de o întrerupere majoră a lanțurilor de aprovizionare cu energie.

Val de scaderi pe bursele globale

Cum se traduce asta în cifre? Ei bine, majoritatea piețelor din regiunea Asia-Pacific și-au continuat declinul luni. Indicele Nikkei 225 din Japonia se tranzacționa în scădere cu 3,4%, în timp ce indicele Kospi din Coreea de Sud s-a prăbușit cu 4,7%.

Valul de vânzări vine după o închidere negativă și pe Wall Street vinerea trecută. Atunci, indicele S&P 500 a încheiat ședința cu un minus de 1,51%, iar Dow Jones Industrial Average a pierdut 0,96%.

Petrolul sare de 107 dolari barilul

Și prețul petrolului a reacționat imediat la amenințările din Golf. Contractul futures pentru luna mai pentru țițeiul Brent (un reper internațional) se tranzacționa în creștere cu 0,66%, ajungând la 107,11 dolari pe baril. O altă cotație indica o valoare de 107,03 dolari, cu o creștere de 0,6%.

În schimb, contractele futures pentru aur au scăzut cu 3,34%, pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran continuă să influențeze perspectivele privind inflația și costurile de împrumut.

O mișcare neașteptată.

Activitate pe piata ofertelor publice

Dar ce se întâmplă pe piața ofertelor publice inițiale (IPO)? Chiar și în acest climat tensionat, activitatea continuă. Oferta publică inițială a Central Mine Planning & Design Institute va intra luni în a doua zi de subscriere. Vineri, emisiunea fusese subscrisă în proporție de 0,07 ori, valoarea totală a ofertei fiind de 1.842,12 crore de rupii. IPO-ul se va închide pe 24 martie.

În mod similar, IPO-ul Speciality Medicines intră și el în a doua zi. În prima zi, oferta a fost subscrisă în proporție de 0,84 ori, compania urmărind să atragă 29,14 crore de rupii.

Numai că asta nu e tot. Luni se deschide pentru subscriere și oferta publică inițială a Tipco India Engineering, în valoare de 60,6 crore de rupii. Aceasta se va încheia miercuri.

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