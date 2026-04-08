Antonia are 25 de ani și un portofoliu de circa 1.200 de lei la Bursă. La polul opus, Adrian, de 43 de ani, jonglează cu peste jumătate de milion de euro. Iar deasupra tuturor stau giganți precum NN Pensii, care acționează ca investitori instituționali și dictează, în mare parte, ritmul pieței.

Investitorul de retail, primul pas în piață

Antonia este exemplul clasic de investitor de retail. Ea investește pe cont propriu, ca persoană fizică, sume mai mici, folosind un broker local, în cazul ei Estinvest. Portofoliul său actual, de aproximativ 1.200 de lei, este plasat în acțiuni ale Băncii Transilvania (simbol bursier TLV), una dintre cele mai lichide companii de la Bursa de Valori București.

Pentru oricine se află în situația ei, prima lecție oferită de broker este un avertisment esențial: performanţele trecute nu garantează rezultate viitoare.

Un principiu de bază în investiții.

Saltul la profesionist: pragul de 500.000 de euro

Dar lucrurile stau complet diferit pentru Adrian. La 43 de ani și cu o experiență de peste un deceniu în tranzacționare, el este încadrat drept investitor profesional. Statutul acesta nu se obține însă oricum. Cum ajungi aici, mai exact? E drept că nu-i pentru oricine, fiind necesară îndeplinirea a cel puțin două din următoarele trei criterii:

Dețineri de cel puțin jumătate de milion de euro.

Zece tranzacții trimestriale relevante efectuate în ultimul an.

Minim un an de expertiză dovedită în sectorul financiar.

Adrian, cu portofoliul său care depășește 500.000 de euro, îndeplinește cu siguranță primul și cel mai important criteriu.

Giganții pieței: cine sunt investitorii instituționali

Și apoi, în vârful piramidei, se află investitorii instituționali. Cel mai bun exemplu de pe piața locală este NN Pensii, cel mai mare fond de pensii Pilon II din România. Aceștia nu sunt simpli jucători; sunt, de fapt, pilonii care susțin lichiditatea pieței.

Fondurile de pensii private, în ansamblul lor, reprezintă cel mai mare investitor de la BVB.

Mai mult, ele asigură peste o treime din lichiditatea totală a pieței de acțiuni, având un rol determinant în stabilitatea și funcționarea bursei locale.