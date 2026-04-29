Prețul petrolului Brent a înregistrat o creștere semnificativă, depășind pragul de 111 dolari pe baril, pe fondul unui amestec complex de factori geopolitici și al deciziilor strategice din Orientul Mijlociu. Piețele globale reacționează cu prudență, în timp ce investitorii așteaptă decizii cheie de la Rezerva Federală a SUA.

Tensiuni în Orientul Mijlociu și impactul direct

Cotația țițeiului Brent a urcat cu 0,36%, ajungând la 111,6 dolari pe baril, într-o ședință de tranzacționare marcată de volatilitate. Principalul factor de presiune rămân discuțiile blocate dintre SUA și Iran, care întârzie deschiderea Strâmtorii Ormuz și alimentează temerile privind constrângerile de aprovizionare. Peste acest context se suprapune anunțul Emiratelor Arabe Unite privind ieșirea din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), decizie ce va intra în vigoare de la 1 mai.

O decizie cu greutate.

Până acum, piața pare să acorde o importanță mai mare blocajului logistic imediat. Prețurile petrolului au închis marți în creștere cu aproape 3%, deoarece „îngrijorările persistente privind constrângerile de aprovizionare din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz au depășit preocupările legate de decizia Emiratelor Arabe Unite de a părăsi OPEC”. Iar un baril la 114 dolari nu este doar o cifră pe un ecran. Pentru șoferii din România, o astfel de cotație se traduce, de regulă, în prețuri mai mari la pompă în săptămânile următoare, afectând direct costurile de transport și, implicit, prețurile la raft.

Piețele asiatice, între optimism și prudență

În Asia, tabloul este mixt. Indicii S&P ASX din Australia și Kospi din Coreea de Sud au înregistrat scăderi de 0,23%, respectiv 0,24%. În schimb, indicele Hang Seng din Hong Kong a sfidat tendința, apreciindu-se cu 1,15%. Într-o analiză publicată miercuri dimineață, Business-standard arată că investitorii din regiune procesează cu atenție atât vestea ieșirii EAU din OPEC, cât și semnalele venite de pe Wall Street.

Indicatorul GIFT Nifty, un barometru timpuriu pentru piața din India, sugera o deschidere modestă, contractele futures fiind cotate la 24.092 puncte, o creștere marginală de 0,1%.

Wall Street, sub presiunea tehnologiei și a deciziei Fed

Pe cealaltă parte a globului, piețele americane au închis ședința precedentă în teritoriu negativ. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,49%, în timp ce Nasdaq Composite, dominat de companiile tehnologice, a pierdut 0,90%. Scăderile au fost alimentate de „îngrijorările legate de creșterea veniturilor OpenAI”, care au cântărit greu în deciziile investitorilor.

Până la urmă, ce poate fi mai important pentru piețe decât decizia băncii centrale americane? E drept că toți ochii sunt ațintiți asupra comunicatului ce va urma ședinței de politică monetară a Rezervei Federale (FOMC). Și totuși, piețele futures dădeau semne de stabilizare în pre-market, contractele pentru S&P 500 și Dow Jones înregistrând o creștere de 0,16%.

Alte mișcări pe piețele de mărfuri

Dincolo de agitația de pe piața petrolului, metalele prețioase au avut o evoluție descendentă. Contractele futures pentru aur și argint s-au depreciat cu 0,16% și, respectiv, 0,26%. Contextul este completat de sezonul raportărilor financiare, unde numeroase companii (precum Adani Power, Bajaj Finance sau Vedanta) urmează să își publice rezultatele pentru trimestrul patru, oferind astfel noi date pentru evaluarea sănătății economice corporative.