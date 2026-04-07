Piețele financiare au fost zguduite marți de amenințările apocaliptice ale președintelui american Donald Trump la adresa Iranului. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Trump a transmis că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu acceptă un acord până la termenul limită de la ora 20:00 ET, determinând o scădere a acțiunilor și o creștere a prețului petrolului.

Indicii bursieri pe roșu

Imediat după declarații, principalii indici bursieri au intrat pe teritoriu negativ. În jurul orei 13:00 ET, situația se prezenta astfel: indicele S&P 500 era în scădere cu 0,3%, la 6.590,39 puncte, iar Dow Jones Industrial Average pierdea 0,4%, adică 191,17 puncte, ajungând la 46.478,71. Nici Nasdaq Composite nu a scăpat, înregistrând un declin de 0,5%, până la 24.062,28 puncte.

Iar aceste amenințări nu sunt singulare. Anterior, Trump declarase că „fiecare pod” din țară ar putea fi „decimat” și că „fiecare centrală electrică din Iran va fi scoasă din funcțiune, arzând, explodând și nemaifiind folosită niciodată”.

Totuși, piețele au recuperat o parte din pierderile masive înregistrate mai devreme în cursul zilei, după ce publicația Axios a raportat progrese în negocierile de pace.

O criză mai rațională decât pare?

În ciuda volatilității, piața a demonstrat o reziliență neașteptată pe parcursul acestui război. S&P 500 și Nasdaq 100 au scăzut cu doar aproximativ 2% în ultima lună, mișcări mult mai temperate comparativ cu alte evenimente majore, precum anunțurile tarifare de anul trecut.

Analistii de la Deutsche Bank au scris marți că reacția timidă la războiul în desfășurare ar putea fi mai rațională decât pare la prima vedere. Ei susțin că actuala criză energetică nu a atins încă pragul care a declanșat tulburări economice ample în șocurile din trecut, cum ar fi cele din anii 1970 sau din 2022.

„că în majoritatea șocurilor petroliere majore din ultimele decenii, vânzările masive au fost urmate de o redresare rezonabil de rapidă”, au adăugat analiștii băncii.

Goana globală după țiței

Pe piața energetică, lucrurile stau însă puțin diferit. Prețul petrolului WTI a crescut cu 2%, ajungând la 114,50 dolari pe baril, în timp ce cotația Brent a rămas relativ stabilă, la 109,50 dolari. Mai mult, contractele futures pentru petrolul american se tranzacționează acum la o primă față de Brent (o inversare rară care reflectă goana imediată pentru aprovizionare), subliniind cererea mai strânsă pe termen scurt pentru barilii legați de SUA.

Această schimbare arată cât de rapid se redesenează fluxurile comerciale globale. Europa, care a devenit cel mai mare cumpărător de țiței american în ultimii ani, se confruntă acum cu o concurență acerbă. Economiile asiatice, dependente masiv de petrolul din Orientul Mijlociu, se luptă să înlocuiască livrările perturbate.

Paola Rodriguez-Masiu, analist șef la Rystad Energy, a explicat situația fără ocolișuri. „Rafinăriile asiatice, excluse de la aprovizionarea din Orientul Mijlociu, licitează agresiv pentru fiecare baril disponibil din Bazinul Atlantic”, a scris ea, adăugând că acești cumpărători sunt „disperați după barili suplimentari”.

Impact direct la pompă

V-ați întrebat vreodată cum ajung aceste tensiuni să vă afecteze direct buzunarul? Ei bine, goana globală lovește direct consumatorii americani. Deși SUA este un exportator net de energie, rămâne expusă la fluctuațiile prețurilor globale, mai ales că multe rafinării americane sunt configurate pentru a procesa țiței greu, importat, limitând viteza cu care pot trece la surse interne.

Pana la urma, durerea se vede cel mai clar la pompă.

Prețul mediu pentru un galon de benzină în SUA a ajuns marți la 4,14 dolari. În cel mai scump stat, California, prețurile au atins un record de 5,93 dolari pe galon. Iar analiștii de la JPMorgan au avertizat luni că prețurile ar putea atinge în curând pragul de 5 dolari pe galon dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până la jumătatea acestei luni.