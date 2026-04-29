Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și cea mai valoroasă companie listată la bursa locală, raportează o creștere spectaculoasă a producției în primul trimestru din 2026. Compania a generat o producție netă de energie electrică de 3.608 GWh, un avans de 36% față de cele 2.654 GWh din perioada similară a anului precedent, conform datelor operaționale preliminare publicate la Bursa de Valori București.

Cifrele din spatele creșterii

Analizând în detaliu cifrele, se observă că avansul a fost susținut majoritar de producția din surse hidro, care a crescut cu 37%, ajungând la 3.531 GWh. Și componenta eoliană a contribuit, deși mai modest, cu o creștere de 7%, totalizând 77 GWh. În paralel, achizițiile de energie electrică ale companiei s-au majorat cu un procent puternic de 82%, până la 357 GWh.

Cifrele vorbesc de la sine.

Pe partea de vânzări, dinamica este la fel de pozitivă. Energia totală vândută a urcat cu 40%, la 3.966 GWh. Vânzările pe segmentul angro au înregistrat un salt de 51%, la 1.710 GWh, în timp ce energia livrată către clienții finali prin segmentul de furnizare a avansat cu 33%, la 2.134 GWh. Aceste volume indică o activitate comercială intensă și o consolidare a poziției pe piață.

Prudență și așteptări pentru raportul final

Reprezentanții companiei de stat subliniază însă că datele sunt preliminare și pot suferi modificări. V-ați întrebat cum ar trebui să interpreteze investitorii aceste cifre preliminare? Ei bine, pe baza datelor furnizate de zf, raportul financiar complet pentru T1/2026 este așteptat pe data de 14 mai, moment în care se va contura imaginea completă a performanței financiare, incluzând profitabilitatea și marjele operaționale.

Buget ambițios pentru 2026

Dincolo de rezultatele pe primul trimestru, estimările pentru întregul an 2026 sunt la fel de optimiste. Hidroelectrica și-a bugetat venituri totale de 11,94 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de nivelul din 2025. Această prognoză se bazează atât pe un volum mai mare de energie vândută, cât și pe prețuri medii de vânzare superioare. Iar la capitolul profitabilitate, compania mizează pe un profit net de 3,6 miliarde de lei, ceea ce ar reprezenta un plus de 8% comparativ cu anul anterior.

Investițiile se dublează. Focus pe modernizare

Poate cel mai important semnal pentru viitor este accelerarea programului de investiții. Bugetul alocat pentru 2026 aproape se dublează, ajungând la 1,54 miliarde de lei, de la 874 milioane de lei în 2025. Până la urmă, modernizarea este esențială pentru a menține competitivitatea. Fondurile vor fi direcționate cu precădere către modernizarea unor hidrocentrale strategice, inclusiv proiecte de anvergură precum retehnologizarea AHE Vidraru și a CHE Râul Mare Retezat. si compania are în vedere și proiecte noi de stocare a energiei, un domeniu necesar pentru viitorul sistemului energetic.

Reacția pieței de capital

Performanța operațională solidă și planurile de viitor se reflectă direct în evaluarea de pe bursă. Societatea este evaluată în prezent la circa 70 de miliarde de lei la BVB. Si nu e de mirare, având în vedere că acțiunile H2O s-au apreciat cu 30% în ultimul an, pe fondul unor tranzacții totale care au însumat 1,85 miliarde de lei, confirmând apetitul investitorilor pentru perla coroanei energetice a României.