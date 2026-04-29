Acționarii companiei de stat Romgaz (SNG) au aprobat în adunarea generală din 29 aprilie distribuirea unor dividende în valoare totală de circa 605 milioane de lei. Simultan, au dat undă verde unei majorări de capital esențiale pentru filiala implicată în proiectul strategic Neptun Deep, o mișcare ce redefinește anvergura investițiilor din Marea Neagră.

Dividende de 605 milioane de lei pentru acționari

Investitorii Romgaz vor primi un dividend brut total de 0,1572 lei pe acțiune. E drept că suma este compusă din două surse distincte: 0,1538 lei provin din profitul net realizat în anul 2025, în timp ce o tranșă mai mică, de 0,0034 lei pe acțiune, vine din rezultatul reportat. Suma totală care va fi distribuită se ridică astfel la aproximativ 605 milioane de lei.

Plata acestor dividende este planificată pentru data de 28 iulie, având ca dată de înregistrare 7 iulie și ex-date pe 6 iulie. Raportat la cotația acțiunii SNG din ziua ședinței, de 12,58 lei, randamentul brut al dividendului se situează la circa 1,25%. Această distribuire vine după un an 2025 excepțional, în care compania a înregistrat un profit net de 3,34 miliarde de lei, cel mai mare rezultat din întregul sector energetic românesc.

Capital majorat pentru Neptun Deep

Poate cea mai importantă decizie pe termen lung este cea legată de proiectul din Marea Neagră. Acționarii au aprobat majorarea capitalului autorizat al filialei Romgaz Black Sea Limited, entitatea direct implicată în dezvoltarea perimetrului offshore Neptun Deep. Capitalul acesteia va crește de la 1,6 miliarde de dolari la 2,4 miliarde de dolari.

Această decizie strategică, așa cum reiese dintr-un raport de la Bursa de Valori București analizat de zf, subliniază angajamentul ferm al companiei pentru exploatarea resurselor strategice de gaze naturale. Infuzia de capital este vitală pentru a susține ritmul accelerat al lucrărilor și pentru a asigura finanțarea necesară uneia dintre cele mai complexe investiții energetice din istoria recentă a României.

Profit în scădere, dar investiții record

Dincolo de cifrele pozitive din 2025, perspectivele pentru 2026 indică o ajustare a pieței. Romgaz estimează pentru anul în curs un profit de 1,9 miliarde de lei, cu 40% sub rezultatul excepțional din anul precedent. Această prognoză se bazează pe o anticipată scădere a cantităților de gaze vândute, dar și a prețurilor la care se vor realiza tranzacțiile.

Dar cum se împacă o estimare de profit în scădere cu planuri de dezvoltare atât de ample? Ei bine, răspunsul stă în bugetul de investiții pentru 2026, care se ridică la o sumă impresionantă de 6,3 miliarde de lei, mare parte fiind direcționată tocmai către proiecte strategice precum Neptun Deep.

Evoluția la bursă: +111% într-un an

În ciuda perspectivelor de profit mai temperate pentru 2026, investitorii de la Bursa de Valori București și-au arătat încrederea în strategia pe termen lung a companiei. Acțiunile SNG se tranzacționează în urcare cu 111% în ultimul an, o performanță remarcabilă ce a dus capitalizarea bursieră a producătorului de gaze la 48,5 miliarde de lei.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar această apreciere solidă (calculată pe ultimul an) demonstrează că piața de capital validează direcția strategică a Romgaz, mizând pe beneficiile pe termen lung ale proiectului Neptun Deep, care vor depăși cu mult volatilitatea pe termen scurt a prețurilor la energie.