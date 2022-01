În acest an, Accor va deschide aproape 300 de hoteluri noi în întreaga lume

În multe dintre cele mai interesante orașe din lume, Accor anunță unele dintre cele mai noi proprietăți și destinații viitoare pe care călătorii din întreaga lume le pot vizita în 2022 și în anii ce urmează.

Astfel, în Londra, Doha și Moscova unde se vor deschide mai multe hoteluri Accor noi în acest an, în timp ce mai multe branduri Accor au căutat orizonturi exotice, noi și neașteptate de explorat, cum ar fi Pangkalan Bun din Indonezia; Copenhaga, Danemarca; și Casco Viejo din Panama City.

Sébastien Bazin, Chairman & CEO, Accor a declarat, „Introducem în permanență concepte noi și locuri noi și interesante de descoperit. Cu peste 300 de hoteluri și resorturi noi care își vor deschide porțile în 2022, suntem siguri că fiecare membru al vastei noastre comunități de oaspeți loiali din întreaga lume va găsi un loc unic care să îi inspire următoarea călătorie.

– Una dintre cele mai așteptate deschideri ale anului este Raffles London at The OWO. Această capodoperă arhitecturală, situată în istoricul Old War Office – clădirea emblematică din Whitehall în care au locuit cei mai faimoși oameni de stat și spioni ai Marii Britanii, de la Winston Churchill la Ian Fleming – se află în prezent la ultimele retușuri ale unei transformări monumentale pentru a crea 120 de camere și apartamente, 85 de reședințe de marcă unice și 11 restaurante și baruri de destinație.

-Între timp, în nord-vestul Angliei, Novotel Liverpool Paddington Village se va deschide, ca un reper al ospitalității în Liverpool. Cu peste 220 de camere repartizate pe 16 etaje, noul hotel emblematic se va remarca ca fiind cel mai înalt și unul dintre cele mai atractive locuri de întâlnire pentru turiști și localnici în acest oraș vibrant, cu muzică, cultură și pub-uri remarcabile.

-Accor continuă să își consolideze puterea rețelei din Europa prin deschideri recente și viitoare, cum ar fi Sofitel Barcelona Skipper, Mercure Amsterdam North, ibis Styles St. Margrethen Elveția, Mercure Hotel President din Lecce, și MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Italia, pentru a numi doar câteva.

-Parisul continuă să fie o piață Accor, nu numai ca sediu central al companiei și datorită sponsorizării clubului de fotbal Paris Saint-Germain, ci și prin sprijinul acordat Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2024. În 2022, Accor va adăuga noi nume rețelei din oraș, inclusiv MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot și greet Paris Vincennes.

-România este o piață cheie pentru Accor în regiunea ECE, cu patru deschideri în 2021 și alte două anunțate deja pentru 2022. Brandul ibis Styles va marca încă o creștere a familiei sale, prin lansareaibis Styles Bucarest Airoport în T2 2022, o unitate cu 85 de camere, construită recent în apropierea Aeroportului Internațional Henry Coandă București.

De asemenea, grupul va continua să dezvolte rețeaua Mercure din țară, prin deschiderea Mercure Brașov Cubix, un hotel de 57 de camere în inima României.

-O altă piață notabilă pentru Accor în 2022 este Rusia. Turismul intern continuă să crească, în special în rândul călătorilor ruși care sunt obișnuiți cu serviciile internaționale și cu experiențele de vacanță la standarde înalte. Accor își completează portofoliul în această țară cu o varietate de noi destinații, inclusiv Novotel Moscow ComCity, ibis Styles Kogalym Russia și Mövenpick Resort and Spa Anapa Miracleon.

-În plus, Accor este încântat să deschidă prima sa proprietate în Danemarca – ibis Styles Orestad Denmark, în Copenhaga; hotelul marchează primul pas pentru Accor în această frumoasă țară scandinavă.

-Dincolo de ocean, America de Nord așteaptă cu nerăbdare primul Raffles de pe continent în cursul acestui an. Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, situat în prestigiosul cartier Back Bay din oraș, este o clădire de 35 de etaje, cu 146 de reședințe, 147 de camere și șase spații de alimentație publică, inclusiv un sky bar și un bar clandestin. Lobby-ul impresionant cu trei etaje va fi primul de acest tip din Boston.

-Orientul Mijlociu este un alt bastion pentru Accor, în special datorită Cupei Mondiale din 2022 din Qatar. Accor a fost selectat ca furnizor oficial de cazare pentru vizitatorii evenimentului, punând la dispoziție echipa de profesioniști care să gestioneze și să opereze peste 60.000 de camere în apartamente și vile în statul arab din Golf. De asemenea, grupul își va extinde portofoliul Rixos în Qatar și în regiune în general cu viitoarele Rixos Doha Qetaifan, Rixos Obhur Jeddah din Arabia Saudită și Rixos Jewel of the Creek din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

În plus, Accor va introduce, de asemenea, multe proprietăți noi și uimitoare în întreaga regiune, inclusiv noul Raffles Doha și hotelul înfrățit Fairmont Doha, Banyan Tree AlUla în Valea Asher din Arabia Saudită și Fairmont La Marina Rabat-Salé.

Aşadar, Accor este un grup hotelier ce cuprinde peste 5.000 de hoteluri și 10.000 de restaurante și baruri din 110 țări. Grupul cuprinde branduri de lux și premium, soluții ce se adresează segmentelor midscale și economic, concepte de lifestyle unice, spații de divertisment și cluburi de noapte, restaurante și baruri, reședințe private, proprietăți ce oferă cazare pentru grupuri, servicii de concierge, dar și spații de coworking.