Școlile din Marea Britanie nu îndeplinesc condiția legală de a preda chestiuni legate de bani

Lipsa de sprijin pentru profesori înseamnă că școlile din Marea Britanie nu îndeplinesc cerințele legale de a preda educația financiară tuturor copiilor, au avertizat parlamentarii.

În plus, două cincimi dintre profesori nu știu că educația financiară este o cerință legală a curriculumului. Grupul parlamentar al tuturor partidelor pentru educație financiară (APPG) a constatat că școlile încă se străduiesc să predea un subiect care a fost obligatoriu de la 2014.

Acest lucru a însemnat că impactul pozitiv de a face din educația financiară o cerință legală a fost „încă nu a dat rezultate„, au declarat parlamentarii într-un raport publicat miercuri.

Jerome Mayhew, președintele grupului, a declarat că guvernul și societatea în general ar trebui să joace un rol în promovarea educației monetare într-o lume a sistemelor financiare „din ce în ce mai complexe”. „Continuăm să subestimăm puterea educației financiare de a servi tinerilor noștri și economiei mai largi”, a spus el.

În sondajul APPG de peste 400 de profesori, 70 la sută au declarat că formarea a fost o barieră în predarea despre finanțe, iar aproximativ jumătate au spus că nu există un buget rezervat pentru predarea educației financiare în școala lor.

De asemenea, profesorii au spus că prea multe priorități concurente au făcut dificilă găsirea de timp pentru educația financiară și mai mult de jumătate au spus că au considerat că predarea finanțelor este „dificilă”.

Organizația caritabilă Financial Literacy and Inclusion Campaign (FLIC) a FT a identificat educația financiară neuniformă în școli ca fiind unul dintre factorii care contribuie la competențele financiare slabe la nivel național.

„Există un apetit uriaș atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor pentru educație financiară”, a declarat directorul executiv al FLIC, Aimée Allam. „Dar există un mare decalaj de cunoștințe și o lipsă de resurse angajante. FLIC îi ajută pe profesori cu planuri de lecții infailibile pentru a promova această abilitate crucială pentru viață.”

Un sondaj 2021 de 2.000 de copii realizat de London Institute of Banking and Finance a constatat că aproape trei sferturi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani au dorit să învețe mai multe despre gestionarea banilor, dar numai 15% au declarat că școala a fost principala lor sursă de educație financiară.

APPG a recomandat guvernului să susțină o campanie de sensibilizare și să extindă obligația legală de a preda educația financiară în școlile primare.

Ofsted, inspectoratul școlar, ar trebui să examineze în mod explicit educația financiară atunci când inspectează școlile, a declarat grupul. APPG a adăugat că este, de asemenea, esențial ca organizațiile neguvernamentale și companiile care doresc să ajute să producă materiale care să se potrivească atât modului în care copiii învață, cât și timpului disponibil pentru profesori.

Sharon Davies, director executiv al Young Enterprise, o organizație caritabilă pentru tineri care asigură secretariatul APPG, a declarat că există un consens în rândul profesorilor că este nevoie de „mai mult sprijin” pentru a oferi educație financiară.

Departamentul pentru Educație a declarat că educația financiară a rămas o parte obligatorie a cetățeniei și a matematicii. „Educația financiară este o parte importantă a unei programe școlare largi și echilibrate și este vitală pentru a se asigura că copiii părăsesc școala simțindu-se încrezători să își gestioneze banii, să își respecte bugetele și să ia decizii financiare rezonabile”, a spus acesta.

Sursa – www.ft.com