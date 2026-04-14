Un proiect de modă cu rădăcini adânci în Transilvania, lansat în 2013, a ajuns să îmbrace cele mai mari vedete de la Hollywood, de la Kylie Jenner și Lady Gaga la Cate Blanchett sau Bad Bunny. În spatele ABODI Transylvania se află designerul Abodi Dóra, care a creat un univers vizual complex, greu de încadrat, ce îmbină folclorul cu avangarda.

Rădăcini transilvănene într-o familie de artişti

Povestea brandului este, de fapt, povestea familiei fondatoarei. „ABODI Transylvania îşi are rădăcinile în Transilvania, unde familia mea a trăit şi a creat de secole. Proiectul de fashion a fost fondat în 2013 – nu ca un brand convenţional, ci ca un concept de artă şi modă”, explică Abodi Dóra. Universul său este unul multidisciplinar, incluzând modă, artă vestimentară și chiar ceramică.

Pasiunea pentru design a venit natural. „M-am născut în Cluj-Napoca, într-o familie de artişti. Bunicul meu, Béla Abodi-Nagy, a fost un pictor renumit în Transilvania şi România, iar părinţii mei, Geza Nagy şi Stoica Georgeta, sunt artişti vizuali”, adaugă Dóra. Pentru ea, totul a început în copilărie. „Creativitatea mi-a modelat viaţa de zi cu zi încă din copilărie. Am crescut desenând haine, accesorii şi lumi imaginare, ceea ce a evoluat în mod natural către practica mea de design.”

ADN-ul brandului: Mitologie şi futurism

Dar ce anume face acest brand atât de special? Inspirația vine din straturi multiple ale culturii locale, de la istorie și mitologie la pop-culture. „Pentru mine, Transilvania nu este doar un loc, ci un peisaj mental şi spiritual pe care îl port în mine. Este străveche şi modernă, reală şi ireală, întunecată şi poetică”, mărturisește creatoarea.

Asta se traduce într-o estetică unică. „Acest univers misterios, cu multiple straturi, formează nucleul esteticii noastre: folclorul întâlneşte futurismul, moştenirea întâlneşte fantezia, creând un limbaj vizual atemporal, dar contemporan.”

Un univers complex.

Legătura cu mitul Dracula este asumată, dar reinterpretată. O parte a familiei sale are legături cu zona Brașovului, inclusiv cu Castelul Bran (adesea numit Castelul Dracula). „Din punct de vedere istoric, legătura dintre castel şi vampiri este mitică, dar tocmai această mitologie mă interesează. Sunt atrasă de puterea emoţională a legendelor”, spune Dóra. Ea menționează și figura contesei Erzsébet Báthory, al cărei mit reflectă, în viziunea sa, modul în care femeile puternice devin ținte: „Această dinamică persistă şi astăzi – patriarhatul nu dispare, ci pur şi simplu îşi schimbă costumul.”

De la genţi Castelul Vampirului la ceramică

Iar când vine vorba de piese, lucrurile stau puțin diferit față de un brand convențional. Pe lângă colecțiile sezoniere, ABODI produce piese de artă atemporale. „Linia noastră puternică de accesorii funcţionează mai degrabă ca protagonistă decât ca accesorii – genţile noastre Vampire Castle şi adidaşii Vespera Dragon sunt concepuţi ca personaje centrale în cadrul naraţiunii”, explică designerul. Ba chiar una dintre mâinile ceramice de vampir create de brand a apărut pe coperta revistei The Cut, purtată de Prima Doamnă a New Yorkului, Rama Duwaji.

Publicul este la fel de divers. „Clienţii noştri sunt gânditori independenţi care caută piese distinctive, de colecţie – de la un simplu tricou la opere de artă purtabile la nivel de couture şi sculpturi ceramice. Ceea ce creăm există doar în universul nostru.”

Cum a cucerit Hollywood-ul

V-ați întrebat vreodată cum ajung creațiile unui designer cu rădăcini în România pe Cate Blanchett, Taylor Swift, Willem Dafoe sau Jaden Smith? Răspunsul e mai simplu decât pare. „Aceste conexiuni s-au format în mod organic. Stiliştii şi editorii au descoperit munca noastră prin intermediul reţelelor sociale şi ne-au contactat deoarece limbajul vizual le-a plăcut”, dezvăluie Abodi Dóra.

Pe bune, fără strategii complicate de marketing. „Platformele sociale funcţionează ca spaţii democratice: când ceva le atrage atenţia oamenilor, se răspândeşte. Nu este nevoie de explicaţii în afara acelei prime conexiuni vizuale.”

O altă colaborare notabilă este cea cu fotograful Szilveszter Makó pentru campania „The Chronicles 1”, un proiect descris nu ca o ședință foto cu brief rigid, ci ca un „dialog creativ” în care fiecare imagine se concentrează pe un artefact specific al brandului.

Planuri de viitor şi pieţe globale

În prezent, brandul este prezent la nivel mondial, iar Statele Unite reprezintă una dintre cele mai puternice piețe. „Acest schimb continuu cu diferite culturi este profund inspirator şi energizant”, spune Dóra. Planurile de viitor includ extinderea gamei de genți, dezvoltarea unei noi colecții de artă purtabilă și inițierea unor proiecte de artă publică.

Numai că obiectivul principal rămâne neschimbat, dincolo de cifre și vânzări. „Păstrarea esenţei artistice a ABODI Transylvania – dincolo de moda comercială – rămâne esenţială pentru viitorul nostru.”