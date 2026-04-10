Aeroporturile europene se vor confrunta cu penurii „sistemice” de combustibil pentru avioane dacă Strâmtoarea Hormuz nu este redeschisă complet în termen de trei săptămâni. Avertismentul vine direct de la industria de profil, care semnalează că rezervele sunt în continuă scădere, în timp ce cererea este amplificată de activitatea militară din regiune.

Avertisment direct către Comisia Europeană

ACI Europe, organizaţia care reprezintă aeroporturile de pe continent, a trimis o scrisoare comisarului european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, în care îşi exprimă „îngrijorările crescânde ale industriei aeroportuare legate de disponibilitatea combustibilului pentru avioane, precum şi de necesitatea unei monitorizări şi acţiuni proactive la nivelul UE”.

Tonul este neechivoc. „Dacă tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz nu va fi reluat într-un mod vizibil şi stabil în următoarele trei săptămâni, o penurie sistemică va deveni realitate pentru UE”, se arată în document.

Sezonul estival, sub semnul întrebării

Iar aceste îngrijorări sunt amplificate de apropierea sezonului estival de vârf. V-ați planificat deja vacanța de vară? S-ar putea ca lucrurile să fie mai complicate decât par. Scrisoarea subliniază că exact în această perioadă „transportul aerian susţine întregul ecosistem turistic de care depind multe economii din UE”.

Prețurile au explodat deja

Dincolo de riscul penuriei, impactul financiar este deja vizibil și dureros. Preţul de referinţă pentru combustibilul de aviaţie în nord-vestul Europei a închis joi la 1.573 de dolari pe tonă, conform datelor agenţiei Argus Media. Vorbim, pe bune, de o dublare a costurilor faţă de valoarea de aproximativ 750 de dolari pe tonă înregistrată înainte de izbucnirea războiului din Iran.

Companiile aeriene au avertizat deja asupra unor posibile anulări de zboruri, pentru că, până la urmă, fără combustibil avioanele rămân la sol. Această situație tensionată vine în ciuda anunțului președintelui SUA, Donald Trump, privind o încetare a focului (valabilă pentru două săptămâni) în conflictul din Iran, o măsură care nu a reușit să calmeze piețele.

Europa nu s-a confruntat încă cu lipsuri pe scară largă.

Numai că în alte părți ale lumii situația e deja critică. Unele ţări asiatice, precum Vietnam, au început deja să raţionalizeze combustibilul pentru avioane, un semnal clar că rezervele globale sunt sub o presiune imensă.