Amazon a anunțat oficial preluarea operatorului de sateliți Globalstar, într-o tranzacție colosală evaluată la 11,6 miliarde de dolari. Aceasta este una dintre cele mai mari achiziții din istoria grupului, semnalând o accelerare a ambițiilor sale de a concura direct cu Starlink, divizia de internet prin satelit a SpaceX, controlată de Elon Musk.

O mișcare strategică împotriva Starlink

Prin această achiziție, Amazon obține acces imediat la spectru radio, un element esențial pentru dezvoltarea serviciilor de comunicații directe către dispozitive. Vorbim despre tehnologia care permite conectivitate mobilă în zone fără acoperire terestră, un segment unde, să fim serioși, Starlink are deja un avantaj operațional serios. Diferența de forțe este, la prima vedere, uriașă: Amazon operează în prezent peste 200 de sateliți, în timp ce Starlink are peste 10.000 de unități active. Dar cum anume plănuiește gigantul e-commerce să recupereze un decalaj atât de mare?

Iar răspunsul pare să stea tocmai în această preluare, care îi oferă un start rapid și o infrastructură deja funcțională.

Ce înseamnă pentru utilizatorii de iPhone

Tranzacția rezolvă și o componentă strategică legată de Apple, care deține aproximativ 20% din acțiunile Globalstar. Până la urmă, cum vine asta pentru utilizatorii de produse Apple? Ei bine, ca parte a acordului, Amazon va sprijini serviciile prin satelit utilizate deja de dispozitivele iPhone şi Apple Watch, inclusiv funcția de urgență SOS. Practic, o rivalitate se transformă într-o colaborare forțată de interesele de business.

Ambiții dincolo de orbita joasă

Planurile Amazon nu se opresc aici. În paralel cu dezvoltarea rețelei de sateliți, grupul a semnat deja acorduri cu companii aeriene precum JetBlue şi Delta Air Lines pentru a furniza internet la bordul avioanelor.

Lansările acestor servicii sunt programate să înceapă din 2027, respectiv 2028.

Cifrele din spatele tranzacției

Acordul prevede fie plata a 90 de dolari pe acţiune către acționarii Globalstar, fie conversia acestora în acţiuni Amazon, finalizarea tranzacţiei fiind estimată pentru anul viitor. Și, e drept că, preluarea vine într-un moment bun pentru Globalstar, care a raportat venituri anuale de 273 milioane de dolari, în creștere cu 9%, și un profit operațional de 7,4 milioane de dolari, revenind pe creștere după pierderile din anul precedent. „Prin combinarea expertizei dovedite a Globalstar cu capacitatea de inovare a Amazon, clienţii se pot aştepta la servicii mai rapide şi mai fiabile, disponibile în mai multe regiuni”, a declarat Panos Panay, vicepreşedinte senior al diviziei de dispozitive şi servicii.

Numai că dezvoltarea infrastructurii proprii a Amazon este încetinită de limitările logistice din industrie. Grupul, care vizează atingerea unui total de aproximativ 700 de sateliţi pe orbită până la jumătatea acestui an, a solicitat recent o extensie de doi ani pentru lansarea altor 1.600 de sateliţi, invocând tocmai constrângeri legate de capacitatea de lansare (un detaliu esențial în cursa spațială).