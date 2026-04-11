Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment serios. Riscul de producere a avalanșelor la munte se menține ridicat până luni seara. Iar pericolul, spun specialiștii, poate fi declanșat chiar de turiști sau schiori.

Zonele cu risc însemnat

Potrivit ANM, riscul este considerat însemnat în Munţii Făgăraş, Bucegi, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu. Aici, la altitudini de peste 1.800 de metri, s-a depus un strat de zăpadă proaspătă peste cel vechi, care este deja îngheţat. E drept că sună tehnic, dar situația e periculoasă pe bune.

Pericolul, explicat de meteorologi

Explicația tehnică a ANM este clară și nu lasă loc de interpretări.

„Va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi mari, care să angreneze stratul nou-depus din partea superioară a zăpezii şi plăcile de vânt din altitudine, acesta fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului cu turişti sau schiori”, se arată în buletinul nivometeorologic al ANM.

Numai ca pericolul nu se oprește aici. Un risc moderat de avalanșe este valabil până luni seara și în masivele Rodnei, Călimani-Bistriței și Ceahlău.

Grosimea stratului de zăpadă

Și cifrele sunt impresionante, arătând acumulări serioase de zăpadă. La Vârful Omu, stratul măsoară 215 cm, în timp ce la Bâlea-Lac atinge 188 cm. Lista continuă cu 145 cm la Țarcu, 116 cm în Munții Călimani și 114 cm la Lăcăuți.

Cum va fi vremea la munte

V-ați gândit cum va fi vremea exact în aceste zone? Ei bine, meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, cu ger izolat pe crestele Carpaților Meridionali în timpul nopții.

Cerul va fi variabil în Carpații Occidentali. În schimb, în Carpații Meridionali și Orientali va fi temporar noros, cu ninsori și, trecător, lapoviță la altitudini mai joase. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele înalte (dar trecător și la altitudini mai joase în Orientali), iar local se va semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură.

La peste 1.800 de metri, temperaturile minime vor fi cuprinse între -12 și -6 grade, iar maximele se vor încadra între -6 și 0 grade Celsius.