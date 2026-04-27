Rafinăria Petrotel, una dintre cele mai importante din țară, se pregătește să-și reia operațiunile. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat luni, 27 aprilie 2026, că a fost primită o scrisoare din partea autorităților americane care permite repornirea. Dar există o condiție clară: zero petrol din Federația Rusă.

Lumina verde de la americani

Reluarea activității la rafinărie este condiționată de o serie de proceduri tehnice și administrative. Bogdan Ivan a explicat că documentația primită de la Washington permite demararea etapelor finale, confirmând respectarea criteriilor necesare pentru funcționare. birocrația pare rezolvată.

„S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor şi (Petrotel-Lukoil) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (…) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalaţiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil”, a explicat fostul ministru al Energiei.

De unde va veni petrolul. Fara Rusia

Iar întrebarea de pe buzele tuturor este: de unde va veni materia primă, dacă nu din Rusia? Bogdan Ivan a fost categoric în această privință. Nu se vor face importuri din Federația Rusă, existând deja furnizori compatibili cu cerințele tehnice ale instalațiilor.

„E aceeaşi calitate care poate să vină din Kazahstan şi Azerbaidjan. 100% nu se va importa petrol din Federaţia Rusă. Există producători şi furnizori de petrol compatibil cu cel rafinabil la Petrotel, care vine din Kazahstan şi Azerbaidjan. E 100% lucrul ăsta. Nu ne-am pornit într-o direcţie fără să avem garanţie că avem şi petrol”, a precizat Bogdan Ivan.

Potrivit informațiilor, contractele pentru livrarea petrolului compatibil au fost deja semnate, un aspect esențial pentru reluarea producției în condiții normale.

Contextul sanctiunilor Lukoil

Decizia nu vine din senin, e drept. Ea este strâns legată de evoluțiile internaționale privind sancțiunile impuse companiei Lukoil. Încă din 14 aprilie, Bogdan Ivan anunțase primirea unei confirmări oficiale de la Guvernul Statelor Unite pentru o derogare care permite repornirea rafinăriei într-un termen de aproximativ 45 de zile.

Numai că lucrurile sunt mai complicate de atât. Administrația americană a decis să extindă până la 29 octombrie termenul-limită pentru ca Lukoil să își vândă rețeaua de benzinării din străinătate (o rețea de circa 2.000 de stații la nivel global). În România, compania deține peste 300 de benzinării, iar în Turcia aproximativ 600.

Cifrele sunt uriașe.

Lukoil a fost introdusă pe lista entităților sancționate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a stârnit imediat interesul investitorilor pentru activele sale internaționale, evaluate la circa 22 de miliarde de dolari.

Ce se intampla cu banii din vanzari

V-ați gândit ce se întâmplă cu banii obținuți din eventualele vânzări de active? Ei bine, Trezoreria SUA a emis licențe care permit anumite tranzacții, inclusiv pentru rafinăriile din Bulgaria, dar cu o regulă foarte strictă.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit că fondurile obținute trebuie plasate în conturi aflate sub jurisdicția Statelor Unite. Aceste sume vor rămâne blocate acolo până la o eventuală ridicare a sancțiunilor.