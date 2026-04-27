Lidl România lansează programul de recrutare #summerteam, o inițiativă strategică pentru tinerii care vor să lucreze în magazinele de pe litoral. Campania oferă joburi pe perioadă determinată în stațiuni precum Mangalia sau Năvodari. Pachetul salarial este unul atractiv, cu un venit brut mediu de 6.600 de lei, fără a solicita experiență anterioară.

Un program nou pentru litoral

Proiectul de recrutare #summerteam se află la prima ediție și își propune să mărească echipele magazinelor din zonele de coastă pe timpul verii, când fluxul de turiști este mult mai mare. Nu e prima oară când retailerul face asta. Compania derulează deja de ani buni programul intern „Hai la Mare”, prin care angajații din toată țara pot lucra temporar la malul mării, bucurându-se de o serie de beneficii dedicate. Doar anul trecut, peste 200 de angajați au participat la acest program.

Iar acum, prin lansarea #summerteam, Lidl extinde eforturile și către candidați din afara companiei. Se adresează în special tinerilor la început de carieră, care își doresc o experiență de muncă într-un mediu organizat și dinamic. Angajarea se face pe o perioadă determinată de până la două luni și jumătate, care include două săptămâni de training și două luni de activitate efectivă în magazin. Programul este disponibil în magazinele Lidl din stațiuni precum Eforie, Mangalia, Tuzla și Năvodari, dar vizează candidații din zonă, deoarece nu include beneficii de cazare sau transport.

Ce presupune jobul de Shop Helper

Dar ce faci mai exact pentru banii ăștia? Tinerii selectați în programul #summerteam vor susține activitatea echipelor din magazine. sarcinile sunt cele specifice funcționării unui magazin Lidl: aprovizionarea rafturilor și aranjarea produselor, menținerea standardelor de prospețime și curățenie, dar și asistarea clienților.

O componentă esențială a rolului este conduita. Compania caută persoane dornice să ajute, care pot avea o interacțiune amabilă cu clienții și o colaborare bună cu restul echipei. Jobul este full-time, organizat în ture, inclusiv în weekend (dar cu cel puțin un weekend liber pe lună) și, unde este cazul, pe timp de noapte.

Pachetul salarial. Cât se câștigă pe bune

Hai să vedem defalcarea pachetului de beneficii. Participanții la #summerteam primesc un venit brut mediu de 6.600 de lei pentru o normă întreagă. Această sumă include salariul brut, tichete de masă de 40 de lei pentru fiecare zi lucrată, sporuri și bonusuri, plus al 13-lea salariu acordat proporțional cu perioada lucrată.

Cifrele sunt clare.

Si la acest venit se adaugă sporuri consistente. Vorbim de 40% pentru munca în weekend, 25% pentru tura de noapte și 100% pentru sărbători legale sau ore suplimentare. Procesul de integrare este susținut de un Trainer-Mentor, care ajută la adaptarea rapidă la mediul de lucru, oferind tinerilor un start profesional în retailul alimentar.

Contextul general la Lidl

Lidl România se poziționează ca fiind cel mai bun plătitor din retailul alimentar românesc, având o politică salarială consecventă. Cel mai mic salariu din companie este, în prezent, cu 31% mai mare decât salariul minim brut pe economie. Mai mult, începând cu 1 martie 2026, toate veniturile din cadrul Lidl au crescut cu minimum 7%.

Angajamentul față de angajați este reconfirmat și prin certificarea Top Employer, obținută de Lidl România pentru al zecelea an consecutiv, o recunoaștere a standardelor ridicate în materie de condiții de muncă și dezvoltare profesională. Cei interesați pot afla mai multe detalii și pot aplica online, trimițând CV-ul pe platforma de cariere a companiei.