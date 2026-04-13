Comisia Europeană a demarat „discuţii imediate” cu Péter Magyar, noul lider de la Budapesta, pentru deblocarea a 35 de miliarde de euro din fonduri europene îngheţate. Victoria sa categorică în fața lui Viktor Orbán a deschis ușa negocierilor, numai că Bruxelles-ul vine cu o listă lungă de condiții radicale, de la reformarea justiției până la schimbarea legislației privind imigrația.

Speranțe la Bruxelles

Înfrângerea guvernului condus de Viktor Orbán, considerat un apropiat al Rusiei, a generat un val de speranţă la Bruxelles. E drept că victoria lui Magyar, care a obținut o supermajoritate ce îi permite să modifice Constituția, a depășit cu mult așteptările Comisiei. Acest lucru, însă, ridică și standardele privind cerințele de la noul politician conservator.

Dar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a temperat entuziasmul, declarând: „Vom începe să lucrăm cu guvernul cât mai curând posibil pentru a face progrese rapide, în beneficiul cetăţenilor maghiari”. A adăugat imediat, pentru a seta corect așteptările: „Există mult de muncă până când Ungaria va reveni pe drumul european”.

Ucraina și Rusia, primele teste

Ce se așteaptă, concret, de la noul guvern? Până la urmă, dincolo de declarații, faptele contează. Doi diplomați UE au confirmat că statele membre vor să vadă două semnale cheie din partea lui Magyar pentru a repara relațiile cu blocul comunitar.

Primul ar fi deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Al doilea, ridicarea vetoului pe care Budapesta l-a pus asupra următorului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Iar oficialii europeni nu pierd timpul, începând deja pregătirile tehnice pentru aprobarea împrumutului destinat Ucrainei, astfel încât decizia să poată fi luată imediat ce Magyar își preia oficial funcția.

Miza de 35 de miliarde de euro

Suma totală blocată este de aproximativ 35 de miliarde de euro, conform unui purtător de cuvânt al Comisiei. Aceasta include aproape 18 miliarde de euro din bugetul UE, fonduri înghețate din cauza încălcărilor statului de drept, a riscurilor de corupție și a problemelor legate de independența justiției. La acestea se adaugă alte peste 17 miliarde de euro reprezentând împrumuturi pentru apărare cu dobândă redusă, care sunt si amânate.

Pentru a accesa acești bani, Ungaria trebuie să îndeplinească 27 de condiții stricte. Lista include implementarea unor verificări anti-corupție eficiente și anularea unor decizii controversate din era Orbán (considerate a încălca regulile UE), care vizează de la tratamentul aplicat solicitanților de azil și până la garantarea libertății academice. si, reformarea sistemului judiciar și a serviciilor de securitate este considerată esențială.

Condițiile sunt clare.

O amendă de un milion de euro pe zi

Pe lângă negocierile politice, echipa lui Péter Magyar trebuie să rezolve și un blocaj juridic costisitor. Ungaria refuză să respecte o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit că legislația maghiară privind azilul încalcă flagrant regulile comunitare. Din cauza acestei dispute, Ungaria plătește o amendă zilnică de 1 milion de euro, penalitate care a acumulat deja o datorie de aproape 900 de milioane de euro.