Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, lansează un avertisment dur la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan. El susține că un nou proiect de ordonanță ar deschide calea naționalizărilor, permițând statului să preia companii private considerate de „interes strategic”. Practic, firmele ar putea fi transformate în „vaci de muls” pentru partide, urmând modelul deja consacrat al companiilor de stat.

Un proiect controversat

Claudiu Năsui a atras atenția, printr-o postare pe Facebook, asupra unui proiect de ordonanță care, în opinia sa, facilitează naționalizările. Cum vine asta, mai exact? Proiectul acordă statului un drept de preempțiune asupra acțiunilor și activelor companiilor private, totul sub pretextul „protejării intereselor naționale”.

Iar Năsui nu se oprește aici. El compară direct liberalismul promovat de actualul Executiv cu cel al lui Călin Georgescu, susținând că măsura se aliniază perfect cu ideile promovate anterior de AUR. „Dacă vi se pare că recunoașteți ideea asta de undeva, nu greșiți. Era în programul electoral AUR și în multiple declarații ale lui Călin Georgescu”, a punctat fostul ministru.

Noile „vaci de muls” pentru partide

Dincolo de mecanismul legal, avertismentul principal vizează soarta companiilor care ar ajunge sub controlul statului. Fostul ministru al Economiei este de părere că acestea ar urma inevitabil modelul celor aproximativ 1.500 de firme de stat existente deja. Adică, ar deveni surse de sinecuri și afaceri netransparente.

partidele și-ar plasa „profesioniștii” (numiți politic, fireste) în funcții cheie, ar angaja activ de partid și ar derula contracte departe de ochii publicului. Și, ca de obicei, eventualele pierderi ar fi acoperite tot din bani publici, adică din buzunarul contribuabililor.

Exemplul COS Târgoviște

Pentru a-și susține punctul de vedere, Năsui a amintit de presiunile la care a fost supus în timpul mandatului său pentru naționalizarea COS Târgoviște. „Am simțit această presiune pe pielea mea când încercau să mă forțeze să naționalizez COS Târgoviște. Am refuzat. Și-au găsit foarte prost persoana cu care să facă naționalizări”, povestește el.

Soluția a fost alta.

În loc să treacă firma în proprietatea statului, a reușit să atragă investitori privați. Aceștia nu doar că au achitat datoriile istorice de 40 de milioane de euro lăsate de foștii proprietari ruși, dar au și investit capital 100% privat pentru a reporni activitatea.

Postarea integrală a fostului ministru

Redăm integral mesajul transmis de Claudiu Năsui, care, hai să fim serioși, ridică niște semne de întrebare majore:

„Guvernul Bolojan se pregătește de naționalizări. Liberalismul în actualul guvern este la nivel Călin Georgescu. Nu doar că nu face nicio privatizare, dar guvernul pregătește baza legală să facă naționalizări mai ușor. Pe principiul „problema socialismului este că nu a fost aplicat de cine trebuie, de data asta sigur va ieși bine”. A apărut un nou proiect de ordonanță care ușurează și mai mult naționalizările printr-un drept de preempțiune pe care statul și-l dă singur. Totul pentru „protejarea intereselor naționale”. Concret, statul va putea să ia acțiuni sau chiar active de la companii private pe care le consideră de „interes strategic”. Dacă vi se pare că recunoașteți ideea asta de undeva, nu greșiți. Era în programul electoral AUR și în multiple declarații ale lui Călin Georgescu. Susținătorii lor ar trebui să fie fericiți. Economia va fi și mai mult de stat. Ce se va întâmpla cu companiile naționalizate, dacă vreodată guvernul acesta sau altul va folosi prevederile OUG-ului guvernului Bolojan? Ce se întâmplă deja cu toate companiile de stat. Vor fi noi vaci de muls pentru partide așa cum sunt și actualele companii de stat. Partidele își vor pune „profesioniștii” de partid în fruntea lor. Vor angaja activ de partid acolo. Vor face afaceri de care nu vom auzi niciodată (pentru că sunt companii și au un grad de transparență mai mică). Adică tot ce se întâmplă deja și azi. Iar pierderile companiilor de stat se vor acoperi din aceleași surse ca și acum: din banii dumneavoastră. Știu presiunea care există în statul român profund pentru naționalizări. OUG-ul acesta vine din zona funcționarilor și serviciilor, care prostesc ușor miniștrii. Am simțit această presiune pe pielea mea când încercau să mă forțeze să naționalizez COS Târgoviște. Am refuzat. Și-au găsit foarte prost persoana cu care să facă naționalizări. Am refuzat și am găsit investitori privați pentru COS Târgoviște care nu doar că au achitat și datoria lăsată de ruși de 40 de milioane de euro pe care băieții voiau să o șteargă cu semnătura mea, dar au și investit bani 100% privați. Dacă liberalismul mai înseamnă ceva pentru guvernul Bolojan, ar fi bine să nu dea această ordonanță. Dacă e mânat de intenții bune, în țara cu 1.500 de companii de stat, soluția nu sunt noi companii de stat”.