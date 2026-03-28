Principalele griji ale dezvoltatorilor imobiliari din Europa Centrală, inclusiv România, nu mai sunt legate de forța de muncă, ci de costurile de construcție și de achiziția terenurilor. Un studiu recent arată că 27% dintre participanți indică prețurile materialelor drept principala provocare, în timp ce 25% sunt preocupați de găsirea de terenuri pentru proiecte viitoare.

Schimbare de paradigmă în piață

Dacă în 2025 disponibilitatea forței de muncă era în topul problemelor pentru 26% dintre dezvoltatori, în acest an procentul a scăzut la 19%. Iar vechea spaimă legată de finanțare, care domina discuțiile acum doi-trei ani, aproape a dispărut din peisaj, fiind menționată de doar 6% dintre respondenți. E drept că asta arată o îmbunătățire a accesului la capital.

Deloitte a transmis o perspectivă clară asupra situației. „Costurile de construcție și aspectele legate de achiziționarea terenurilor pentru proiecte viitoare reprezintă principalele preocupări ale dezvoltatorilor imobiliari din Europa Centrală în 2026 (27%, respectiv 25%), depășind aspectele legate de disponibilitatea și costul forței de muncă, aflate pe prima poziție în urmă cu un an (19% față de 26% în 2025), potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2026, realizat în mai multe țări din regiune, inclusiv România. Pe de altă parte, elementele legate de finanțarea proiectelor, care în urmă cu doi-trei ani preocupau cei mai mulți dezvoltatori imobiliari, sunt acum invocate de doar 6% dintre participanții la studiu, evoluție care confirmă îmbunătățirea accesului la capital și stabilitatea piețelor financiare”.

Optimism temperat în România

La nivel general, așteptările par să se stabilizeze. Aproximativ 54% dintre respondenți cred că activitatea va rămâne la același nivel, în timp ce 35% anticipează o îmbunătățire. Numai că optimismul nu este distribuit egal. În Polonia, 67% dintre participanți se așteaptă la creștere, dar în România procentul celor optimiști este de doar 29%, similar cu cel din Cehia (38%).

Și încrederea în creșterea valorii tranzacțiilor a scăzut sub pragul de 50%, de la aproape 60% în anul precedent. Cât despre climatul economic local, tabloul e mai echilibrat ca în 2025: 24% dintre respondenții din România estimează o îmbunătățire (față de 14% anul trecut), iar 38% anticipează o deteriorare, o scădere importantă de la 57%.

Dar stai puțin, cum vine asta cu taxele? În timp ce majoritatea din regiune (73%) se așteaptă la stabilitate fiscală, în România lucrurile stau fix pe dos: 71% dintre respondenți se pregătesc pentru o înăsprire a regimului fiscal.

Provocări locale și oportunități

Piața locală are specificul ei, cu bune și cu rele. Pe lângă problemele comune din regiune, România se confruntă cu provocări proprii, de la deficitul de autorizare la o legislație în permanentă schimbare.

„Concluziile studiului indică faptul că piața imobiliară din Europa Centrală este în echilibru, iar jucătorii mizează pe stabilitate în actualul climat economic global marcat de incertitudine. Pentru România, remarcăm o tendință de îmbunătățire a percepției cu privire la climatul economic față de anul trecut, probabil pe seama perspectivelor de reglare a dezechilibrelor macroeconomice și, implicit, a așteptărilor cu privire la activitatea pe piață și valoarea tranzacțiilor imobiliare”, a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal și lider al serviciilor de consultanță pentru sectorul imobiliar în cadrul Deloitte România. Aceasta a adăugat: „Pe de altă parte, companiile care activează în România se confruntă atât cu provocările valabile în regiune (costuri de construcție în creștere), cât și cu altele specifice pieței locale – deficit de autorizare și legislație în permanentă schimbare. În schimb, dezvoltarea infrastructurii rutiere creează oportunități de investiții în mai multe regiuni din țară”.

Unde se duc banii?

Sectorul rezidențial rămâne cel mai competitiv, dar interesul pentru el a scăzut de la 36% anul trecut la 22% în 2026. În schimb, proiectele rezidențiale destinate închirierii câștigă teren serios, ponderea acestora dublându-se de la 9% la 18% într-un singur an. Centrele de date (menționate de 13% dintre respondenți), sectorul industrial și cel de retail sunt și ele în ascensiune.

V-ați gândit vreodată unde vor fi cele mai mari oportunități în următorii cinci ani?

Ei bine, infrastructura pentru energie verde este văzută drept cel mai dinamic sector. La nivel regional, 66% dintre participanți mizează pe acest domeniu, iar în România procentul este uriaș: 81% dintre respondenți îl consideră cel mai promițător. Urmează, la mare distanță, centrele de date (34%) și proiectele din sectorul medical (26%).

Și totuși, există un paradox.

Deși viitorul pare verde, interesul pentru criteriile ESG (cele care vizează aspecte de mediu, sociale și de guvernanță) a scăzut important. Doar 6% dintre companii le mai menționează ca fiind relevante, față de 12% în anul anterior, conform studiului Deloitte (care analizează piața din 2019).