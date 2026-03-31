Adunarea Creditorilor de la Damen Shipyards Mangalia se va reuni din nou pe 6 aprilie, o dată cheie pentru viitorul companiei. Miza este uriașă. Pe masă se află aprobarea planului de reorganizare pentru un șantier naval aflat în insolvență, cu datorii care ating pragul de un miliard de lei.

Un nou termen pentru un colos industrial

Decizia vine după ce ședința programată inițial pe 25 martie a fost prorogată. Acum, toți ochii sunt ațintiți spre data de 6 aprilie. Administratorul judiciar CITR a transmis sec: „Şedinţa va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar situat în Bucureşti”.

soarta unuia dintre giganții industriei românești, considerată strategică, se decide în Capitală. Planul de reorganizare, depus de CITR la dosar pe 4 martie, propune ca prioritate atragerea unui investitor strategic capabil să susțină procesele industriale complexe și, mai ales, să păstreze forța de muncă specializată, considerată un avantaj competitiv major al șantierului.

Datorii de 1 miliard de lei

Iar cifrele sunt, pe bune, amețitoare. Datoriile șantierului se ridicau la un miliard de lei (aproximativ 207 milioane de euro), conform tabelului preliminar al creanțelor. În schimb, valoarea activului, potrivit evidențelor contabile, este de 1,26 miliarde de lei.

Pierderile vorbesc de la sine.

În perioada 2018-2022, șantierul naval din Mangalia a acumulat pierderi totale de 582 de milioane de lei, echivalentul a 120 de milioane de euro. Vă mai amintiți când șantierul era pe profit? Ultimul an pozitiv a fost 2017, când compania raporta un profit de 158 de milioane de lei, la afaceri de 988 de milioane de lei (circa 200 mil. euro) și cu aproape 2.000 de angajați.

Cum s-a ajuns aici?

Istoria recentă a șantierului este una complicată. Parteneriatul cu olandezii a început în iulie 2018, atunci când Damen Shipyards Group a preluat pachetul majoritar de la coreenii de la Daewoo și a cesionat 2% către statul român. Astfel, Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, a ajuns să dețină un pachet de 51%.

Numai că, în 2024, lucrurile s-au schimbat dramatic. Olandezii de la Damen au ieșit din acționariat, după aprobarea rezilierii contractului de asociere. Ba chiar tot ei, prin Damen Holding B.V., au cerut intrarea în insolvență a șantierului, la doar șase ani de la preluare, figurând în dosar pe post de creditor. Tribunalul Constanța a deschis oficial procedura de insolvență pe 19 iunie 2024.

Pentru a redresa compania, CITR a stabilit că soluția este găsirea unui nou partener. Astfel, se are în vedere organizarea unei licitații internaționale, care să se desfășoare „în condiţii de maximă transparenţă şi competitivitate”.