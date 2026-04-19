Producătorul de fructe de pădure Abund Berry a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 76,8 milioane de lei, echivalentul a peste 15 milioane de euro. Vorbim de o majorare de 31% faţă de anul precedent, un salt spectaculos pentru compania din Gorj. Profitul net a atins 5 milioane de lei, iar compania a obţinut aceste rezultate cu doar 35 de salariaţi.

O creştere explozivă pe o fundaţie solidă

La prima vedere, cifrele par uriaşe. Şi totuşi, totul a pornit de la un singur hectar de teren, moştenit de la bunici în judeţul Gorj. În mai puţin de zece ani, afacerea a explodat, devenind un jucător important pe piaţa de profil. Cum vine asta? Ei bine, datele de la Ministerul de Finanţe confirmă traiectoria ascendentă, arătând o creştere solidă şi o profitabilitate peste nivelul din anul anterior.

Cheia dezvoltării retailul şi pieţele externe

Fondatorul companiei, Ionel Burtea, explică strategia din spatele acestei ascensiuni. Nu e vorba de nicio magie, ci de paşi calculaţi. „Am reuşit să ne dezvoltăm prin listarea în mai multe reţele de retail, dar şi în afara ţării. Am început să exportăm şi pe mai multe pieţe. Exportăm şi producţia proprie, dar lucrăm şi cu alţi producători“, a declarat antreprenorul. diversificare şi extindere.

Producţie şi comercializare cifre concrete

Dar ce înseamnă asta în tone de fructe? Compania a produs în 2024 (ultimele date disponibile) circa 300 de tone de afine, zmeură, mure şi căpşune. Acestea au fost cultivate pe o suprafaţă totală de 20 de hectare în Gorj şi Făgăraş. Numai că volumul total comercializat în 2023 a fost mult mai mare: aproximativ 4.000 de tone. Diferenţa provine din importuri şi din achiziţii de la alţi cultivatori români, un model de business agil care permite companiei să răspundă rapid cererii din piaţă. În prezent, Abund Berry deţine şapte hectare de căpşuni în câmp deschis şi un hectar în spaţiu protejat.

O piaţă în creştere de peste 50%

Creşterea Abund Berry este susţinută, e drept, şi de o piaţă extrem de dinamică. Consumul de fructe de pădure este pe un trend ascendent clar, iar Ionel Burtea confirmă acest lucru. „Piaţa de fructe de pădure şi în special de afine are o creştere an de an de peste 50% şi automat creştem împreună cu piaţa. În plus, ne ajută anul acesta diversificarea portofoliului de clienţi. Intrarea într-un nou supermarket ne creşte cu 20-30% cifra de afaceri“, a menţionat anterior antreprenorul.

Cifrele sunt clare.

Sere verticale de 4 milioane de euro pentru căpşune

Şi planurile de viitor nu se opresc aici. Ca răspuns la cererea tot mai mare de la raft, antreprenorul a anunţat încă din noiembrie anul trecut o investiţie majoră. Este vorba de 4 milioane de euro direcţionaţi către construcţia de sere verticale. Acestea vor permite producţia de căpşune pe tot parcursul anului, eliminând astfel dependenţa de sezonalitate şi asigurând un flux constant de marfă către retaileri.