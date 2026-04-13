Delta Air Lines a dezvăluit noile sale apartamente modernizate pentru clasa business, care vor echipa avioanele Airbus A350-1000 programate să intre în flotă la începutul anului 2027. Aceasta reprezintă prima actualizare majoră a celui mai exclusivist loc oferit de companie în aproximativ un deceniu.

Confort sporit și mai mult spațiu

Hai să vedem ce aduc nou aceste apartamente. Principala îmbunătățire constă în paturile mai lungi cu trei inci (aproximativ 7,6 cm), oferind pasagerilor un spațiu de dormit de peste doi metri. Pe lângă salteaua cu spumă de memorie, a fost adăugată o pernă superioară de tip „pillow-top” pentru un plus de confort. Noul design promite, si, mai mult spațiu pentru genunchi și picioare, un loc dedicat pentru depozitarea pantofilor și spații suplimentare pentru obiecte personale.

Fiecare aeronavă A350-1000 va fi dotată cu 50 de astfel de apartamente. Avionul va include și cabinele Delta Premium Select, Delta Comfort și Delta Main.

Testate ore în șir de clienți

Potrivit lui Mauricio Parise, vicepreședinte al departamentului Brand Experience la Delta, potențialii clienți au petrecut „ore în șir” testând noile scaune la sediul central al companiei din Atlanta. El a subliniat că reproiectarea a fost construită în jurul confortului pentru somn, menționând că majoritatea pasagerilor preferă să doarmă pe o parte. Parise a amintit și că Delta a fost unul dintre primii jucători de pe piață care a introdus uși la scaunele de la business class, încă din 2017.

Strategia premium dă roade

Reproiectarea se încadrează într-o strategie mai amplă a companiei, care și-a direcționat aproape toată creșterea capacității de locuri către cabinele premium. CEO-ul Ed Bastian a declarat la începutul acestui an că „practic, nicio parte din creșterea noastră în materie de locuri nu va fi în cabina principală”.

Cifrele par să confirme strategia.

Rezultatele din primul trimestru au reflectat această concentrare, veniturile din biletele premium urcând cu 14% de la an la an. Asta a ajutat Delta să înregistreze un trimestru record pentru luna martie, pe o bază ajustată. Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru pasagerul de rând?

Tehnologie la bord și eficiență

Toate cabinele de pe A350-1000 vor are cele mai mari ecrane de pe spătarul scaunelor de până acum, cu o calitate a imaginii de înaltă definiție. Pasagerii vor avea acces la peste 1.000 de ore de divertisment gratuit prin Delta Studio. Fiecare loc va include conectivitate Bluetooth, prize de alimentare USB-C și universale AC, precum și perne cu spumă de memorie.

Și pentru a completa pachetul, aeronava va oferi Wi-Fi rapid și gratuit pe toată durata zborului. Modelul A350-1000 folosește motoare Rolls-Royce Trent XWB-97 și este construit pentru zboruri lungi, internaționale. Delta susține că acest avion consumă cu peste 20% mai puțin combustibil pe loc-milă (un aspect deloc de neglijat în contextul actual) comparativ cu avioanele mai vechi pe care le va înlocui.

Numai că mișcarea nu este singulară pe piață. United Airlines, principalul competitor al Delta, și-a actualizat si ofertele pentru călătorii de afaceri. United a introdus un apartament Polaris reproiectat pentru zborurile lung-curier și un nou sistem de prețuri pe niveluri pentru cabina sa business, care include și o opțiune de bază, entry-level, fără acces la lounge sau selectarea în avans a locului.