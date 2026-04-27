Sectorul fermelor de porci din România se află într-o situație critică, cu prețuri de vânzare prăbușite sub costurile de producție. Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează că multe exploatații riscă falimentul, în timp ce o analiză recentă arată o creștere explozivă, de 181,8%, a insolvențelor în agricultură în primul trimestru al acestui an.

Prețuri prăbușite, pierderi masive

Fermierii români lucrează în pierdere. Pur și simplu, costurile sunt mai mari decât banii pe care îi încasează. Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) trage un semnal de alarmă serios privind sustenabilitatea economică a întregului sector. Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru un producător? Ei bine, lucrurile stau cam așa: prețul unui porc la poarta fermei a ajuns la doar 5 sau 5,5 lei pe kilogram în viu, în timp ce costul real de producție sare de 6,5 lei pe kilogram. Fiecare kilogram vândut înseamnă o pierdere directă.

„În continuarea situaţiei semnalate la începutul anului, Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) avertizează asupra unei situaţii critice în sectorul creşterii porcinelor, în care o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producţie şi riscă închiderea în perioada imediat următoare. Chiar dacă pentru o perioadă de timp preţul oferit fermierilor a înregistrat o uşoară revenire, se constată acum o scădere accelerată a acestuia, în contextul în care acum, cererea şi consumul încep să crească”, se arată într-un comunicat al asociației.

Iar cifrele confirmă dezastrul.

„În prezent, preţul porcului la poarta fermei se situează la aproximativ 5-5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producţie depăşeşte 6,5 lei/kg, generând pierderi directe pentru fermieri şi afectând grav capacitatea acestora de a susţine activitatea pe termen scurt şi mediu”, precizează aceeași sursă.

Importuri masive și o piață dezechilibrată

Problema nu vine doar de la prețuri, ci și de la dezechilibrele majore ale pieței. Datele Observatorului Cărnii de Porc al Uniunii Europene arată că în primul trimestru din 2026, prețul mediu al carcaselor în România a scăzut cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult, prețul de la noi este cu 11,4% sub media europeană, fiind printre cele mai mici din UE. Și totuși, importăm masiv din țări cu prețuri mai mari, punând o presiune și mai mare pe producătorii locali.

La toate acestea se adaugă pesta porcină africană, care continuă să facă ravagii. Deficitul dintre ce producem și ce consumăm este uriaș. Sectorul comercial asigură circa 3,3 milioane de porci anual, dar românii consumă echivalentul a peste 7 milioane de capete.

„Dezechilibrul structural al pieţei este clar : sectorul comercial produce aproximativ 3,3 milioane de porci anual, în timp ce consumul naţional depăşeşte echivalentul a 7 milioane de capete. Acest deficit este acoperit prin importuri masive, ceea ce accentuează presiunea asupra producătorilor locali şi vulnerabilizează lanţul alimentar”, susţin reprezentanţii APCPR.

O problemă de securitate națională

Dincolo de cifre, impactul economic este major. Fermele își reduc activitatea, investițiile sunt oprite, iar locurile de muncă din mediul rural sunt în pericol. Dependența României de importuri este estimată la peste un miliard de euro anual (o sumă colosală), ceea ce transformă criza într-o problemă strategică.

APCPR susține că nu mai e loc de așteptare. „În actualul context geopolitic, menţinerea producţiei interne de carne de porc nu mai este doar o problemă economică, ci una de securitate alimentară naţională”.

Asociația cere intervenții rapide, de la sprijin financiar la corectarea relației cu marile magazine. Timpul, însă, nu mai are răbdare. „Fereastra de intervenţie este limitată. Deciziile din perioada imediat următoare vor determina dacă România îşi păstrează capacitatea de producţie sau pierde definitiv un sector esenţial al economiei agroalimentare”, avertizează organizația.

Insolvențele, un semnal de alarmă pentru toată agricultura

Criza porcilor este doar vârful aisbergului. O analiză a companiei Infinexa arată că întregul sector agricol este sub o presiune imensă. În primul trimestru din 2026, numărul insolvențelor din agricultură a crescut cu un procent șocant: 181,8%. În total, 31 de companii agricole cu o cifră de afaceri cumulată de 1,68 miliarde de lei și 953 de angajați au intrat în proceduri de insolvență sau concordat.

Adrian Lotrean, fondator Infinexa, explică amploarea fenomenului: „Agricultura românească traversează o perioadă extrem de dură. Compresia marjelor în trading-ul de cereale, ieşirea progresivă a jucătorilor mari din această linie, instrumentele de finanţare pe termen scurt inadecvate modelului de business, presiunea costurilor în creştere continuă şi scăderea preţurilor de vânzare apasă simultan pe companii care, cu câţiva ani în urmă, erau pe creştere susţinută. Cazul Grup Şerban Holding şi a altor companii din agribusiness ajunse în situaţii similare ilustrează o problemă de sistem.”

Paradoxal, problemele se adâncesc deși producțiile au fost bune. Mircea Şomlea, Senior Partner Infinexa, oferă o perspectivă tranșantă. „România a înregistrat în 2025 cel mai bun an pentru grâu din 1997. Simultan, ponderea agriculturii în totalul procedurilor de insolvenţă a urcat de la 9,6% (T1 2025) la 20,7% (T1 2026). Analiza noastră demonstrează că problemele sunt structurale, nu conjuncturale; o recoltă bună nu poate reversa trei ani de pierderi acumulate şi datorii amânate prin moratorii, devenite simultan scadente în august 2025. Ce vedem azi în peisajul agricol e rezulatul a cinci şocuri aplicate peste o industrie deja zguduită de vulnerabilităţi.”