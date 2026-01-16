CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, a confirmat că l-a contactat telefonic pe Warren Buffett imediat după ce l-a recrutat pe Todd Combs, unul dintre managerii de top de la Berkshire Hathaway. Conform Business Insider, Combs va conduce un nou grup de 10 miliarde de dolari în cadrul băncii și va avea rolul de consilier special pentru Dimon.

Reacția lui Warren Buffett la aflarea veștii

Detaliile au fost oferite de Jamie Dimon într-un interviu acordat joi la Camera de Comerț, unde a precizat că el a fost cel care l-a sunat pe șeful Berkshire Hathaway pentru a-l informa despre angajare.

„Este o țară liberă, iar oamenii iau propriile decizii”, a spus Dimon, relatând conversația cu investitorul. „L-am sunat pe Warren. Probabil că nu ar fi preferat acest lucru, dar a spus: «dacă tot pleacă undeva, măcar se duce la tine»”. Reacția lui Buffett a sugerat un respect profesional pentru Dimon, chiar dacă situația nu era ideală pentru Berkshire Hathaway.

Cine este Todd Combs și ce rol va avea la JPMorgan

Todd Combs a lucrat la Berkshire Hathaway din 2010, unde a fost CEO al asiguratorului Geico și unul dintre cei doi manageri de investiții responsabili de portofoliul conglomeratului. Anterior, Combs a făcut parte din consiliul de administrație al JPMorgan, fiind familiarizat cu operațiunile băncii.

Plecarea a fost confirmată de Warren Buffett într-un comunicat de presă, în care a precizat că angajatul său „a demisionat pentru a accepta un post interesant și important la JPMorgan” și că banca a luat „o decizie bună”. În comunicatul JPMorgan, Jamie Dimon l-a descris pe Combs drept „unul dintre cei mai mari investitori și lideri pe care i-am cunoscut”.

Planurile de viitor ale lui Jamie Dimon

În cadrul aceluiași interviu, Jamie Dimon, în vârstă de 69 de ani, a confirmat că intenționează să rămână la conducerea băncii pentru încă cinci ani, adăugând „cel puțin”. „Îmi iubesc munca. Depinde de consiliul de administrație cât timp o voi mai face. Cât timp voi avea energia, scânteia în ochi și focul în stomac, da, vreau să o fac”, a declarat el.

Dimon a exclus ferm posibilitatea de a deveni președinte al Rezervei Federale, răspunzând: „Absolut, categoric, nicio șansă, în niciun caz, sub nicio formă, din niciun motiv”. El a subliniat importanța independenței băncii centrale, subiect relevant în contextul unei investigații a Departamentului de Justiție, și a notat că și președintele Donald Trump consideră necesară o conducere independentă a Fed.

O posibilă funcție guvernamentală

Referitor la posibilitatea de a deveni Secretar al Trezoreriei, Dimon a afirmat că „ar lua în considerare” o astfel de ofertă. El a condiționat însă acceptarea de înțelegerea clară a mandatului, precizând că ar trebui să știe „ce vor și cum vor să opereze”. Deocamdată, CEO-ul JPMorgan a declarat că este mulțumit să fie propriul său șef.

Admirația lui Dimon pentru Warren Buffett este cunoscută. După ce investitorul de 95 de ani și-a anunțat retragerea de la conducerea Berkshire, Dimon a afirmat că Buffett „reprezintă tot ceea ce este bun în capitalismul american și în America însăși”. Business Insider a solicitat comentarii suplimentare de la Berkshire Hathaway și JPMorgan.