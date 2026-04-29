Elon Musk și Sam Altman, doi dintre cei mai influenți oameni din tehnologie, s-au confruntat pentru prima dată într-o sală de judecată federală. Miza procesului intentat de Musk împotriva OpenAI nu este doar una financiară, ci vizează schimbări de guvernanță care ar putea complica planurile companiei pentru o listare la bursă chiar din acest an.

Misiunea initiala. Un ONG impotriva Google

Ca prim martor, Elon Musk a încercat să contureze un tablou mult mai amplu decât o simplă dispută de afaceri. A da dreptate lui Altman „va da licență pentru jefuirea fiecărei organizații caritabile din America” și va zdruncina „întreaga fundație a actelor de caritate”, a declarat Musk în fața juriului. Preocuparea sa legată de inteligența artificială (AI) nu este recentă. Avocatul său, Steven Molo, a explicat că Musk se teme de posibilitatea ca mașinile să devină mai inteligente decât oamenii „de când era un tânăr la facultate”, ajungând chiar să discute în 2015 cu președintele de atunci, Barack Obama, despre reglementarea acestui domeniu. „Dar guvernul nu a acționat”, a spus Molo. „Elon a simțit că trebuie să facă ceva.”

În acest context, l-a întâlnit pe Sam Altman și au lansat împreună OpenAI ca organizație non-profit. Scopul declarat era crearea unui laborator concurent pentru Google, cu un accent sporit pe siguranță. „Perspectiva mea este că [OpenAI] există pentru că Larry Page m-a numit specist pentru că sunt pro-umanitate”, a mărturisit Musk, referindu-se la cofondatorul Google. Soluția? „Care ar fi opusul Google? Un non-profit open-source.”

De la non-profit la o afacere de miliarde

Pe măsură ce OpenAI înregistra primele succese, Musk și Altman au convenit că este necesară o ramură for-profit pentru a atrage sumele uriașe necesare angajărilor și puterii de calcul. Musk a fost de acord cu ideea, dar cu o condiție clară. „Nu m-am opus existenței unei mici entități for-profit atâta timp cât coada nu dădea din câine”, a declarat el în instanță.

Numai ca, din punctul său de vedere, lucrurile au deraiat complet odată cu investiția de 10 miliarde de dolari de la Microsoft în 2023. Atunci, proprietatea intelectuală și personalul au fost transferate masiv către compania for-profit. Într-o analiză detaliată a evenimentelor, Wired subliniază că acest moment a reprezentat punctul de ruptură. Avocatul lui Musk a folosit o analogie plastică pentru a descrie situația: „Magazinul muzeului a vândut tablourile Picasso, astfel încât acestea au fost închise unde nimeni nu le mai putea vedea.”

„Ar putea să ne omoare pe toți”

Dincolo de cifre, Musk a adus în discuție riscurile existențiale ale tehnologiei. Deși recunoaște potențialul AI de a vindeca boli și a genera prosperitate, avertismentul său a fost tranșant. „Ar putea, si să ne omoare pe toți… scenariul Terminator. Cred că vrem să fim într-un film… ca Star Trek, nu într-un film de James Cameron”, a spus Musk. Iar miza depășește cu mult sala de judecată din California. Tehnologia dezvoltată de OpenAI este deja integrată în operațiunile a mii de companii din România, de la startup-uri la corporații, iar direcția pe care o va lua compania va influența direct piața muncii și strategia de digitalizare la nivel național.

Oare v-ați gândit vreodată la implicațiile reale ale acestei bătălii pentru viitorul tehnologic?

Replica OpenAI. Acuzații de ipocrizie

William Savitt, avocatul OpenAI, a prezentat o versiune complet diferită a faptelor. El a susținut că OpenAI nu i-a promis niciodată lui Musk că va rămâne un non-profit sau că va publica tot codul său sursă. „Dovezile de aici vor arăta că ceea ce spune Musk că s-a întâmplat nu s-a întâmplat”, a afirmat Savitt. Mai mult, avocatul a precizat că Musk știa de planurile de a atrage investiții de peste 10 miliarde de dolari încă din 2018, dar a intentat proces abia după ce și-a fondat propria companie concurentă, xAI, în 2023. „Este prea târziu să inventezi ceva pentru a dăuna unui concurent”, a conchis Savitt.

Acuzațiile s-au întors chiar împotriva lui Musk. Potrivit apărării, Musk a fost cel care nu și-a respectat promisiunile, investind doar aproximativ 38 de milioane de dolari dintr-un angajament de 1 miliard. Mai mult, deși se declara împotriva concentrării puterii, el ar fi propus ca Tesla sau el personal să preia controlul asupra OpenAI. „Când OpenAI a refuzat să fie absorbită în imperiul lui Musk, el pur și simplu și-a luat jucăriile și a plecat”, a spus Savitt.

Tensiunea din sala de judecată a fost palpabilă, judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers cerându-le ambelor părți să se abțină de la comentarii pe rețelele sociale pe durata procesului. „Încercați să vă controlați, cu toții, tendința de a folosi social media pentru a înrăutăți lucrurile în afara sălii de judecată”, a spus magistratul. Procesul continuă, iar Musk urmează să revină la bară pentru a fi interogat de avocații OpenAI.