Numărul falimentelor corporate din Germania a atins anul trecut cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, pe fondul presiunilor economice intense. Instanțele locale au înregistrat 24.064 de cazuri, o creștere de 10,3% față de 2024, iar situația pare să se agraveze.

Nume istorice, la pământ

Producătorul de ochelari Ferdinand Menrad, o companie înființată cu 100 de ani în urmă, a tras obloanele după dificultăți financiare tot mai mari. Compania și-a declarat insolvența în aprilie 2025. Doar două luni mai târziu, sediul central a fost închis, iar operațiunile au încetat complet. V-ați fi gândit că un brand cu 100 de ani de istorie poate dispărea atât de repede?

Înainte de faliment, compania avea aproximativ 250 de angajați la nivel global. Activele și drepturile asupra mărcilor sale au fost vândute, Grupul Danish Design Eyewear preluând o parte din afacere. Din lichidarea activelor s-au strâns aproape un milion de euro, fonduri distribuite ulterior foștilor angajați.

Nici popularul lanț de magazine de discount Groschen-Markt, prezent în estul Germaniei de peste 30 de ani, nu a reușit să iasă din criză. Problemele s-au intensificat în 2023. Hai să vedem de ce. Impactul negativ s-a datorat în principal scumpirii energiei și transporturilor, inflației ridicate și schimbării obiceiurilor de achiziție ale clienților. Deși majoritatea magazinelor vor fi salvate de lanțul Tedi, aproximativ 10 unități vor fi închise, iar marca Groschen-Markt va dispărea de pe piață.

Reduceri masive de personal

Dar problemele nu se opresc la companiile care se închid de tot. BSH Hausgerate, proprietarul mărcilor Bosch și Siemens și cel mai mare producător de electrocasnice din Europa, a demarat un plan radical de reducere a costurilor. Măsura vine ca reacție la scăderea cererii, scumpirea energiei, creșterea costurilor de producție și presiunea concurenței asiatice.

Directorul general al BSH, Matthias Metz, a declarat tranșant: „Nu ne aşteptăm la nicio schimbare pozitivă“.

Vor dispărea fabricile din Bretten și Nauen, Germania.

Această decizie înseamnă pierderea a aproximativ 1.400 de locuri de muncă.

Cifrele din spatele crizei

Dincolo de cazurile individuale, imaginea de ansamblu este la fel de îngrijorătoare. E drept că economia germană abia și-a revenit după doi ani de recesiune, dar creșterea anemică de anul trecut a contribuit la înmulțirea falimentelor. În rândul companiilor cu venituri de peste 10 milioane de euro, 471 au intrat în insolvență anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de 2024.

Iar prognozele nu sunt deloc optimiste. Pentru 2026, se așteaptă o nouă creștere a numărului de insolvențe, cuprinsă între 15 și 20%. Avertismentul lui Michael Huther, șeful Institutului Economic German, este clar: „Oricine speră la o încheiere rapidă şi completă a crizei economice va fi dezamăgit în 2026“.

Conglomeratele se reinventează forțat

În acest context dificil, marile conglomerate industriale germane, confruntate cu o competiție chineză extrem de dură, tarife americane, reglementări împovărătoare și costuri ridicate la forța de muncă și energie, iau măsuri drastice. Giganți precum Siemens, Thyssenkrupp, Bayer și BASF și-au restrâns deja aria activităților.

Acum, renunță tot mai accelerat la divizii (o strategie populară în America de zeci de ani) în speranța de a deveni mai competitive. Unul dintre cele mai mari nume din industria auto, Continental, face un pas decisiv. Conglomeratul își va vinde în curând divizia ContiTech, care produce benzi transportatoare și furtunuri industriale, pentru a se concentra exclusiv pe anvelope.