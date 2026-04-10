Traficul aerian dintre România și Germania este serios perturbat vineri, 10 aprilie 2026. Lufthansa a anulat peste 20 de zboruri din cauza unei greve a însoțitorilor de bord, o măsură care afectează direct planurile a mii de pasageri și pune sub semnul întrebării programul curselor din zilele următoare.

Zboruri anulate pe bandă rulantă

Conform datelor centralizate, majoritatea curselor anulate vizau conexiunile cu hub-urile principale ale companiei germane, Frankfurt și Munchen. De aici, mulți călători români aveau programate zboruri de legătură spre alte destinații internaționale. Aeroporturile din România lovite de aceste anulări sunt Henri Coandă, Cluj-Napoca, Oradea și Sibiu.

Iar pentru mulți pasageri, asta înseamnă mai mult decât o simplă întârziere. Vorbim de pierderea unor conexiuni spre alte continente și de nevoia de a reconfigura complet itinerarii complexe. planuri date peste cap.

Negocieri eșuate și un sindicat furios

Protestul este organizat de sindicatul UFO, care reprezintă însoțitorii de bord, și vine după o lungă perioadă de negocieri tensionate cu managementul Lufthansa. Sindicatul acuză că discuțiile privind contractul colectiv de muncă și condițiile de lucru nu au dus la rezultate concrete. De cealaltă parte, reprezentanții companiei susțin că au făcut propuneri clare și cer reluarea dialogului.

Greva din 10 aprilie este văzută ca un semnal de presiune majoră, mai ales că vine într-un context de creștere a cererii de transport aerian, cu sezonul de vară bătând la ușă.

Peste 3.000 de pasageri blocați

Estimările arată că aproximativ 3.000 de pasageri sunt afectați direct de anulările de vineri. V-ați gândit vreodată ce faceți când zborul spre Frankfurt, de unde trebuia să plecați mai departe spre New York, este pur și simplu șters de pe panoul de afișaj? E drept că o parte dintre călători vor fi redirecționați, dar procesul nu este deloc simplu, mai ales pe rutele aglomerate.

Pentru mulți, anularea unui zbor Lufthansa înseamnă costuri suplimentare pentru cazare sau transport și reprogramarea completă a călătoriilor (uneori cu zile întregi de întârziere).

Nu-i chiar așa simplu.

Ce zboruri au scăpat și ce urmează

Compania aeriană a publicat un program special de operare, dar avertizează că pot apărea și alte modificări. Nu este exclus ca și zborurile de sâmbătă, 11 aprilie 2026, să fie afectate, totul depinzând de cum evoluează discuțiile dintre sindicat și management. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice constant statusul zborurilor.

Dar există și excepții. De exemplu, cursele de pe ruta Munchen – Timișoara – Munchen sunt operate normal, deoarece sunt realizate de Lufthansa City Airlines, o subsidiară care nu este afectată de grevă. si, alte companii din grup, precum Austrian Airlines, Eurowings și Swiss International Air Lines, își continuă zborurile fără perturbări majore.

Drepturile pasagerilor: compensații de până la 600 de euro

Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate au drepturi clare, conform legislației europene. În funcție de distanța zborului și de circumstanțe, despăgubirile financiare pot ajunge până la 600 de euro de persoană. Pe lângă compensații, compania aeriană are obligația legală să ofere:

rerutare către destinația finală în cel mai scurt timp posibil;

mese și băuturi răcoritoare pe durata așteptării;

cazare la hotel, dacă zborul de înlocuire este programat a doua zi.

Grevele din sectorul aviatic devin tot mai frecvente în Europa, pe fondul presiunilor legate de salarii, condiții de muncă și deficit de personal. În cazul Lufthansa, un gigant al industriei, astfel de acțiuni au un impact important, deoarece hub-urile sale din Germania sunt esențiale pentru traficul internațional.