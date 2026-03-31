Guvernul a aprobat marți o Hotărâre de Guvern care desemnează patru operatori economici drept strategici. Vorbim despre Liberty Galaţi, Liberty Tubular, Romaero SA şi Damen Shipyards Mangalia. angajații acestor companii, unii neplătiți de luni bune, își vor primi salariile restante până la Sărbătorile Pascale, dintr-un fond total de 257,7 milioane de lei.

Bani pentru salarii, nu pentru acționari

Decizia a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, care a explicat cum măsura va debloca plățile pentru angajații companiilor aflate fie în concordat preventiv, fie în insolvență. Iar vestea bună este că plata se va face rapid, chiar înainte de Paște.

„În virtutea acestei Hotărâri de Guvern, Fondul de garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajaţii acestor societăţi comerciale de interes strategic. Doi dintre ei aflaţi în concordat preventiv, doi dintre ei aflaţii în insolvenţă. E foarte bine, cred, şi cred că credeţi şi dumneavoastră acelaşi lucru, că oamenii îşi vor primi banii până de Paşti”, a transmis Ioana Dogioiu.

Suma totală, de 257,7 milioane de lei, este deja inclusă în bugetul aprobat de ANOFM pentru această categorie de cheltuieli.

Cifrele pe masă: Cât primește fiecare companie

Dar cum se împart, mai exact, acești bani? V-ați întrebat care sunt sumele alocate pentru fiecare categorie de companie?

Pentru operatorii aflați în concordat preventiv, adică Liberty Galați și Liberty Tubular, se vor aloca 168 de milioane de lei. Această sumă va acoperi salariile a 2.949 de beneficiari, pentru o perioadă de maximum șase luni. În schimb, pentru companiile aflate în insolvență (Romaero SA și Damen Shipyards Mangalia), suma totală este de 89,7 milioane de lei, pentru o perioadă de șapte luni.

Să vedem cum se împart banii, pe bune.

„Pentru operatorii de interes strategic în concordat preventiv, adică Liberty Galaţi şi Liberty Tubular, suma este de 168 de milioane pentru un număr de 2.949 de beneficiari, pe o perioadă de maximum 6 luni. Pentru operatorii de interes strategic aflaţi în insolvenţă, ne referim aici la ceilalţi, Romaero şi Damen, suma alocată este de 89,7 milioane de lei pentru un număr de 1.017 beneficiari de la Damen, respectiv 526 de beneficiari de Romaero, pe o perioadă de 7 luni”, a detaliat Ioana Dogioiu.

Miza: salvarea locurilor de muncă

Mecanismul de plată a fost pregătit încă de la finalul lunii martie. Pe 26 martie, ministrul Economiei, Irineu Darău, anunța că se fac ultimele demersuri pentru ca miile de angajați să își primească banii. Acesta a subliniat că obiectivul principal este salvarea competențelor și a posturilor, nu susținerea acționarilor.

„Mai e doar un pas pentru ca din Fondul de Garantare să își poată primi salarii miile de oameni aflați în situații disperate, în principal la Liberty Galați și la Damen Mangalia. În prima ședință de Guvern vom propune hotărârile care vizează direct companiile și situațiile cele mai urgente. Facem toate diligențele pentru a nu pierde nicio zi până la atingerea rezultatului. Astăzi, Guvernul a adoptat două acte importante care permit statului să plătească salariile în companii aflate în dificultate: normele metodologice ale Ministerului Muncii și Hotărârea de Guvern care stabilește criteriile clare pentru acordarea sprijinului. Deci mecanismul devine în sfârșit aplicabil și doar acum vom putea defini companii concrete care să beneficieze de această soluție. (…) Miza principală este să nu pierdem locuri de muncă și competențe care nu se mai pot recupera. Sprijinul merge către oameni, nu către acționari, se acordă pe baza unor criterii clare și folosește un fond deja existent. Iar capitalul uman este esențial pentru atractivitatea companiei pentru investitori”, transmitea ministrul Economiei.

Decizia Guvernului vine, așadar, nu doar ca un colac de salvare pentru mii de angajați rămași fără venituri, ci și ca o încercare de a menține în viață competențe industriale valoroase. E drept că sprijinul se duce direct către oameni, nu către acționari, un detaliu subliniat de ministrul Darău, care consideră capitalul uman esențial pentru a atrage viitori investitori în aceste companii strategice.