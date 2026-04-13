Hyundai Motor America a demarat o rechemare în service pentru 294.128 de vehicule vândute pe piața din Statele Unite. Decizia vine după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat asupra unui defect la ancorele centurilor de siguranță. acestea s-ar putea desprinde în timpul unei coliziuni.

Patru modele populare sunt afectate

Problema nu vizează un singur model, ci se extinde asupra a patru vehicule din game diferite. Iar lista include atât modele Hyundai, cât și unul de la brandul de lux Genesis. Anii de fabricație vizați sunt între 2023 și 2026.

Mașinile incluse în programul de rechemare sunt:

Hyundai Ioniq 6

Genesis G90

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Hybrid

Riscul real pentru pasageri

V-ați întrebat vreodată cât de sigură este, pe bune, mașina în care urcați? Avertismentul NHTSA (echivalentul american al Registrului Auto Român) este cât se poate de clar. Dacă o ancoră a centurii cedează și se desprinde în timpul unui impact, ocupantul respectiv rămâne fără o protecție adecvată.

Lucrurile stau simplu: crește exponențial probabilitatea unor vătămări grave.

Pericolul este real.

Ce trebuie să facă proprietarii

Reprezentanții Hyundai au anunțat că dealerii vor examina ancorele centurilor de siguranță și, în funcție de situație, le vor consolida sau le vor înlocui complet. Toată operațiunea se va desfășura fără niciun cost pentru proprietarii vehiculelor afectate. E drept că timpul pierdut nu-l compensează nimeni.

Primele scrisori de notificare sunt programate să fie trimise către proprietari în cursul lunii iunie. Pentru orice nelămuriri, compania a pus la dispoziție o linie telefonică de asistență pentru clienți la numărul 855-371-9460. Cei care sună sunt sfătuiți să aibă la îndemână ultimele patru cifre din seria de șasiu (VIN) a mașinii.

Nu este singura problemă recentă

Numai că aceasta nu este singura acțiune problematică pentru Hyundai din ultima perioadă. Chiar luna trecută, compania a oprit vânzările pentru anumite versiuni ale modelului Palisade din 2026 (Limited și Calligraphy). Decizia a fost luată în urma decesului unui copil și a citat îngrijorări legate de faptul că scaunele electrice de pe rândurile doi și trei ar putea să nu detecteze prezența pasagerilor sau a obiectelor.