Gigantul suedez IKEA analizează o nouă rundă de concedieri la nivel global, care ar putea afecta aproximativ 800 de angajați. Vizați sunt în principal cei din zona administrativă, măsura făcând parte dintr-un proces amplu de reorganizare ce urmărește simplificarea structurii companiei și accelerarea procesului decizional.

Simplitate cu prețul a 800 de joburi

Decizia este analizată de Ingka Group, compania-mamă care administrează majoritatea magazinelor brandului și generează circa 87% din vânzările totale. Potrivit directorului executiv al Ingka Group, Juvencio Maeztu, organizația a devenit prea complexă pentru un mediu economic și comercial care cere viteză și flexibilitate. birocrația încetinește lucrurile.

Reorganizarea urmărește, printre altele, readucerea simplității în centrul modului de funcționare, una dintre valorile de bază ale companiei. „Simplitatea este una dintre valorile noastre fundamentale, iar prin acest pas o aducem în centrul organizației”, a transmis directorul executiv al Ingka Group.

Prin această mișcare, deciziile ar putea fi luate mai rapid și mai aproape de magazine, de angajații din prima linie și, până la urmă, de clienți. Concedierile ar urma să vizeze în principal posturi administrative din țări precum Suedia și Olanda, deși nu au fost oferite detalii suplimentare privind calendarul exact.

Concedieri și expansiune în același timp

Dar, în paralel cu restructurarea, compania continuă să se extindă. Și nu oricum. Din 2020 și până în prezent, numărul unităților operate de Ingka Group a crescut de la 375 la peste 640, în 32 de țări. Cum vine asta, concediezi pe o parte și angajezi pe alta? Se pare că da.

Numai în ultimul an financiar au fost inaugurate 54 de noi locații, inclusiv magazine IKEA de dimensiuni mai mici, un format adaptat tendințelor actuale de consum.

Iar planurile nu se opresc aici.

Până în luna septembrie sunt planificate alte 20 de puncte de vânzare, care ar putea genera aproximativ 500 de noi locuri de muncă. Așadar, se taie din administrație pentru a se investi în retailul direct.

Un model care s-a mai văzut

E drept că nu este prima dată când gigantul suedez recurge la astfel de măsuri. Compania s-a mai confruntat cu dificultăți care au dus la reduceri de personal în mai multe state. În Polonia, de exemplu, în anul financiar 2024, au fost eliminate circa 285 de posturi, majoritatea în fabrica din Goleniów, decizia fiind justificată prin condițiile de piață de la acel moment.

La nivel global, IKEA are în prezent peste 160.000 de angajați și operează în peste 30 de țări, inclusiv în România, unde deține trei magazine – două în București și unul în Timișoara.