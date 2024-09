Influența lobby-ului marilor companii petroliere asupra politicii climatice a UE: O analiză detaliată

Două rapoarte recente evidențiază amploarea influenței pe care companiile din industria combustibililor fosili o exercită asupra procesului decizional legat de politica climatică a Uniunii Europene. Aceste rapoarte scot la lumină modul în care lobby-ul companiilor petroliere și de gaze naturale influențează direcția politicilor UE în domeniul schimbărilor climatice.

Peste 1.000 de întâlniri între oficialii UE și industria combustibililor fosili

Conform unui raport publicat de Transparency International, între 2019 și 2024, reprezentanții celor mai mari șapte companii de combustibili fosili la nivel global, în colaborare cu o rețea de peste 50 de organizații, au participat la peste 1.000 de întâlniri cu oficiali europeni. Aceste companii, cunoscute sub denumirea de „Big Seven”, includ Shell, Total, Eni, Equinor, ExxonMobil, Chevron și BP.

Un detaliu important este că două treimi dintre aceste întâlniri au vizat Pactul Verde European, strategia UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Potrivit lui Raphaël Kergueno, ofițer senior de politici la Transparency International, un subiect recurent în aceste discuții a fost promovarea utilizării hidrogenului și a sistemelor de captare și stocare a carbonului, tehnologii care, deși controversate, au ajuns să fie incluse în prioritățile actualei Comisii Europene.

Bugete imense pentru lobby

Un alt aspect relevat de raport este bugetul uriaș alocat pentru lobby de către marile companii petroliere. Cele „Big Seven” au alocat aproape 64 de milioane de euro pentru activitățile de influențare politică la Bruxelles, ceea ce le plasează printre organizațiile cu cele mai mari resurse financiare dedicate lobby-ului în UE.

„Lanțul puterii” de la UE la nivel global

Transparency International a observat, de asemenea, o conexiune între rețelele de lobby la nivelul UE și prezența acestora la conferințele internaționale privind schimbările climatice. Un exemplu clar este COP28, conferința ONU din 2023 de la Dubai, unde s-a înregistrat cea mai mare participare a lobby-ului din industria combustibililor fosili din istoria acestor întâlniri.

În ciuda prezenței masive a reprezentanților industriei combustibililor fosili, discuțiile de la COP28 nu au dus la decizia de a elimina complet utilizarea acestor resurse. „Acest lanț al puterii se extinde de la nivelul UE până la cel global”, a subliniat Kergueno.

Ușa deschisă pentru companiile de combustibili fosili

Un al doilea raport, publicat de Fossil Free Politics, susține că, în timpul mandatului Comisiei von der Leyen, au avut loc aproape 900 de întâlniri între reprezentanți ai Comisiei Europene și lobby-iști din industria combustibililor fosili. Această organizație, care include grupuri precum Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory, Food and Water Europe și Greenpeace, acuză industria combustibililor fosili că a reușit să submineze și să amâne măsuri importante necesare pentru combaterea schimbărilor climatice.

Kim Claes, activist al Fossil Free Politics, a declarat pentru Euronews că invazia Rusiei în Ucraina a permis companiilor din sectorul combustibililor fosili să obțină un acces mai larg la discuțiile politice. „Planul REPowerEU a deschis ușa pentru industria combustibililor fosili, oferindu-le ocazia de a influența direct noul plan de răspuns al UE la criza energetică și la dependența de gazul rusesc”, a explicat Claes.

Lobby-ul, o preocupare pe agenda UE

Problema influenței lobby-ului în procesul decizional al UE nu trece neobservată. În scrisoarea adresată comisarului desemnat pentru problemele de transparență, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat nevoia de a întări mecanismele de transparență ale instituțiilor europene.

Comisia Europeană a solicitat ca toți managerii să fie supuși unui registru de transparență, o bază de date în care sunt listate organizațiile care încearcă să influențeze deciziile instituțiilor europene. Acest registru este destinat să ofere o mai mare claritate asupra grupurilor de interese care se implică în procesul legislativ.

Un impact semnificativ asupra politicii climatice

Aceste rapoarte scot în evidență impactul pe care lobby-ul companiilor de combustibili fosili îl are asupra politicilor climatice ale Uniunii Europene. Cu un buget uriaș alocat pentru influențarea deciziilor politice și un număr mare de întâlniri la cel mai înalt nivel, industria combustibililor fosili continuă să joace un rol important în stabilirea priorităților energetice ale UE. Totuși, presiunea din partea societății civile și a grupurilor de mediu crește, cerând măsuri mai stricte pentru reducerea influenței acestor actori asupra politicii climatice europene.