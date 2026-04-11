Lanțul german de retail Lidl face un pas surprinzător și intră pe o piață complet nouă, cea a pub-urilor, demarând construcția primei sale locații de acest fel în Irlanda. Mișcarea marchează o schimbare de strategie pentru retailer. Iar deschiderea localului este programată chiar pentru această vară.

Un concept nou lângă supermarket

Pubul va fi amplasat lângă unul dintre magazinele Lidl din suburbia Dundonald, o localitate în apropiere de Belfast. Spațiul, cu o suprafață de 60 de metri pătrați, va avea o capacitate de aproximativ 60 de locuri. Pe lângă zona de bar, în cadrul acestuia va funcționa și un magazin de băuturi, de unde clienții vor putea cumpăra vinuri, bere, cidru și băuturi spirtoase direct din oferta retailerului.

Conceptul unui bar atașat direct unui supermarket este considerat o noutate în retail.

Răspuns la cererea locală

Decizia vine ca răspuns la o nevoie reală din zonă, susțin reprezentanții companiei. Dundonald este o localitate în plină dezvoltare, cu o creștere a populației de peste 20% în ultimii ani, ceea ce a generat o cerere mai mare pentru un pub. Gordon Cruikshanks, director regional pentru Irlanda de Nord, a oferit mai multe detalii.

„Lidl face parte din comunitatea irlandeză de peste 20 de ani, iar în acest timp clienții noștri nu au avut acces la întreaga gamă de produse Lidl Northern Ireland. Dundonald este un oraș în plină dezvoltare, care a înregistrat o creștere a populației de peste 20% în ultimii ani, ceea ce a dus la o cerere mai mare pentru un pub în localitate”, a explicat Gordon Cruikshanks.

Proiect blocat un an în instanță

Dar drumul nu a fost deloc simplu. E drept că planurile Lidl au fost blocate mai bine de un an în instanță, după ce un comerciant rival a contestat întreaga inițiativă. Până la urmă, în ianuarie 2025, Înalta Curte din Irlanda de Nord a respins apelul. Judecătorii au stabilit că ideea nu este interzisă de lege și că, deși reprezintă o dezvoltare nouă, legislația nu poate împiedica inovația.

V-ați întrebat cum au reușit, totuși, să obțină licența?

În Irlanda de Nord există reguli extrem de stricte privind acordarea licențelor pentru vânzarea alcoolului, acestea fiind limitate în zonele unde există deja suficiente unități. Numai că legea permite transferul unei licențe existente de la un spațiu similar, un mecanism de care Lidl a beneficiat pentru a putea implementa proiectul. o chichiță legală a deblocat totul, deschizând calea pentru un model de business care ar putea combina, în viitor, vânzarea clasică de produse cu experiența de consum la fața locului.