Mercedes-Benz a anunțat o rechemare masivă în service pentru 24.092 de vehicule, după descoperirea unui defect la arborele de transmisie față. Problema poate duce la pierderea subită a propulsiei, fără niciun fel de avertisment prealabil, conform Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA).

Modele de lux pe lista neagră

sunt vizate modele de top cu tracțiune integrală 4MATIC din anii 2018, 2019 și 2020. Lista include variante E 400, E 450, S 450, S 560, dar și exclusivistul Mercedes-Maybach S 560. Rechemarea acoperă mai multe tipuri de caroserii, de la coupe și cabriolet până la break. Iar estimarea oficială este că absolut toate cele 24.092 de mașini incluse în campanie poartă acest defect.

Cum se ajunge la defecțiune

Problema tehnică provine de la articulația cardanică a arborelui de transmisie față. Din cauza unei erori în procesul de fabricație al furnizorului, piesa se uzează mult mai repede decât ar trebui și începe să piardă lubrifiant. Odată ce se pierde prea mult lubrifiant, articulația poate ceda complet.

Ce înseamnă asta, mai exact? Se întrerupe legătura dintre cutia de transfer și transmisia de pe puntea față, lăsând mașina, practic, imobilă.

Pericolul tăcut, fără avertismente

În mod normal, o astfel de problemă ar trebui să dea semne. Zgomote, vibrații, ceva care să-i atragă atenția șoferului că ceva nu e în regulă. Numai că lucrurile stau puțin diferit aici. Investigația Mercedes a pornit la finalul anului 2025, în urma unei plângeri din afara SUA, unde un șofer a raportat pierderea puterii fără niciun simptom anterior. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să rămâi fără tracțiune în plină depășire?

După luni de teste, inginerii au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Au stabilit că un arbore de transmisie compromis poate ceda brusc, fără a produce zgomote sau vibrații sesizabile. E drept că pare greu de crezut, dar testele au confirmat acest scenariu.

Această descoperire a dus la decizia de a iniția rechemarea pe 27 martie.

Ce urmează pentru proprietari

Compania a înregistrat deja 30 de cereri de garanție în SUA legate de acest defect, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2025. Din fericire, nu au fost raportate accidente sau vătămări corporale asociate cu această problemă.

Vehiculele afectate au fost fabricate între 1 octombrie 2017 și 18 decembrie 2019. Furnizorul a remediat problema, implementând un nou proces de fabricație începând cu 20 decembrie 2019, deci mașinile mai noi (fabricate după această dată) nu sunt afectate. Proprietarii mașinilor vizate ar trebui să primească scrisorile de notificare până la data de 2 iunie 2026, după ce dealerii au fost deja alertați pe 10 aprilie.

Dacă o mașină are arborele de transmisie defect, Mercedes-Benz îl va înlocui gratuit. Pentru a verifica dacă un vehicul este inclus în rechemare, proprietarii pot vizita site-ul NHTSA.gov și pot utiliza instrumentul de căutare după seria de șasiu (VIN). Pentru întrebări suplimentare, serviciul clienți Mercedes-Benz poate fi contactat la numărul 1-800-367-6372.