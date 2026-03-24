Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a criticat în termeni duri lipsa unui dialog real între autorități și mediul de afaceri. În cadrul conferinței „România 2026-2040. Industria 4.0-5.0” (un eveniment organizat pe 24 martie împreună cu ASPES și IRISI), acesta a subliniat că multe întâlniri oficiale se încheie doar cu o poză de grup, fără rezultate concrete.

O critică fără menajamente

Evenimentul a reunit reprezentanți din mediul de afaceri, cel academic și societatea civilă pentru a discuta direcțiile strategice ale industriei românești până în 2040. Numai că tonul a fost setat rapid de președintele CCIR, care a acuzat direct modul superficial în care decidenții politici tratează consultările.

„Ani de-a rândul am făcut apel la decidenți să poarte un dialog real cu mediul de afaceri. Din păcate, modelul dominant este cel al întâlnirii care se încheie cu poza de grup și comunicatul emis de cel care a făcut invitația, adică de reprezentantul statului român. Nu am văzut niciodată un punct de vedere articulat al celor care au participat la discuție: ce probleme au ridicat, unde s-au contrazis, ce au cerut”, a declarat Mihai Daraban.

Daraban a explicat și modelul preferat de Camera de Comerț, unul mult mai aplicat și orientat spre problemele reale din sectoare specifice. „Noi, la Camera de Comerț, nu am fost adepții acestui model. Am preferat dialogul direct cu organizațiile patronale de ramură, de nișă, pentru că am vrut să înțelegem ce înseamnă industria construcțiilor, ce înseamnă sectorul agricol etc”.

Diplomația economică și cifrele reci

Discuția nu s-a oprit aici.

Mihai Daraban a abordat și subiectul sensibil al diplomației economice, demontând câteva mituri cu ajutorul cifrelor. E drept că se vorbește mult despre asta, însă realitatea din teren pare să fie alta. V-ați gândit vreodată care e, pe bune, structura comerțului nostru extern?

„Vorbim de ani de zile despre diplomație economică, dar să fim lucizi: 75% din comerțul nostru este intra-comunitar, 10% merge către țările europene non-UE, adică Balcanii de Vest, Ucraina, Moldova, și 15% către restul lumii”, a precizat președintele CCIR.

Acesta a continuat cu o critică la adresa strategiei de promovare a exporturilor, care nu ține cont de anvergura companiilor. „Oare credem că vom merge în America sau în Extremul Orient cu microîntreprinderi? Sau cu societățile mari, care măcar își pot cumpăra biletul de avion fără să fie subvenționate de la Consiliul de Export? Trebuie să stabilim priorități clare și decidentul să cunoască aceste realități. Misiunile economice internaționale trebuie construite în jurul companiilor cu capacitate reală de export și cu anvergura necesară pentru a reprezenta România pe piețele terțe, și nu ca exerciții de reprezentare simbolică, indiferent de potențialul comercial real.”