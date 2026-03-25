OMV Petrom a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 31 de miliarde de lei și un profit net de 3 miliarde de lei, consolidându-și poziția de lider pe piața carburanților. În același timp, Rompetrol Rafinare a revenit pe profit după ani de pierderi, dar la o scară mult mai mică, raportând un câștig de 184 de milioane de lei.

OMV Petrom, profit de 3 miliarde lei

Potrivit datelor de la Bursa de Valori București, OMV Petrom a încheiat anul 2025 cu afaceri de 31 miliarde lei și un profit net de 3 miliarde lei. Scăderea este moderată față de 2024, când compania raporta un profit net de 4,1 miliarde lei la afaceri de 30 miliarde lei. Iar la capitolul angajați, compania avea 7.207 salariați în 2024, cu un profit per angajat de 575.000 de lei.

Numai că OMV Petrom a anunțat în 2025 și un program de restructurare ce vizează aproximativ 1.000 de angajați din România. Implementarea se va face etapizat până în 2026 și ar duce la o reducere de 13% a numărului total de salariați.

Rompetrol revine pe profit

După un an dificil, Rompetrol Rafinare a reușit să iasă din zona pierderilor. Compania a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 20 miliarde lei și un profit net de 184 milioane lei. E drept că e o revenire spectaculoasă, având în vedere că în 2024 înregistra o pierdere netă de 471 milioane lei, iar în 2023 pierderea era chiar mai mare, de 550 milioane lei.

Rompetrol a operat în 2024 cu 1.112 angajați, generând vânzări per angajat de 14 milioane lei. O revenire notabilă, dar cum se compară, pe bune, cu liderul pieței?

Diferențe uriașe de mărime și profitabilitate

Privind cifrele una lângă alta, diferențele sunt pur și simplu uriașe. Profitul de 3 miliarde de lei al OMV Petrom este de peste 15 ori mai mare decât cel de 184 de milioane de lei obținut de Rompetrol. Dar discrepanța nu se oprește aici. Capitalizarea bursieră reflectă cel mai bine acest decalaj: 62 de miliarde de lei pentru OMV Petrom, față de doar 2,29 miliarde de lei pentru Rompetrol Rafinare.

Practic, vorbim de o companie de aproape 30 de ori mai valoroasă pe bursă (la nivel de capitalizare).

Cifrele vorbesc de la sine.

Cine deține giganții din energie

Acționariatul OMV Petrom este dominat de grupul austriac OMV AKTIENGESELLSHAFT, care deține 51,15% din acțiuni. Statul Român, prin Ministerul Energiei, are o participație de 20,69%, în timp ce 24,76% se află în posesia unor persoane juridice din România, iar un pachet de 3,39% aparține unei liste de acționari PPM.

La Rompetrol Rafinare, structura este diferită. Acționarul majoritar este KMG INTERNATIONAL NV, cu sediul în Olanda, care controlează 48,11%. Statul Român, tot prin Ministerul Energiei, deține un pachet mare, de 44,69%, iar restul de 7,19% este împărțit între alți acționari din România.