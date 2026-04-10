Sezonul de schi continuă în România, chiar dacă am intrat bine în luna aprilie. Pârtiile din Sinaia și Transalpina rămân deschise pentru turiști în acest weekend pascal, după ce la Sinaia s-au înregistrat chiar și 2.000 de persoane într-o singură zi weekendul trecut.

O normalitate de sezon

Ideea de a schia de Paște a devenit o obișnuință în ultimii ani, o tendință confirmată de operatorii din turism. Confirmă acest lucru și Maria Floricica, directorul general al Transport Urban Sinaia, care subliniază o schimbare de paradigmă în calendarul schiorilor.

„Și acum doi ani s-a schiat de Paște, ni se întâmplă tot mai des să schiem de Paște decât să nu o facem. Mai degrabă schiem de sărbătorile pascale decât de Crăciun”, a declarat Maria Floricica.

O declarație tranșantă.

Până la urmă, de ce ne-am mira? Schimbările climatice au tot dat peste cap iernile tradiționale.

Vremea, factorul decisiv

Iar pârtiile din Sinaia se prezintă cu un strat generos de zăpadă. Administratorii se așteaptă la turiști și în acest weekend, dar totul depinde de un singur element, deseori imprevizibil la munte. Hai să vedem ce spune tot Maria Floricica despre așteptările pentru zilele următoare.

„Mai sunt oameni dornici să vină, ne așteptăm să fie oameni pe pârtii și în acest weekend, vremea bună e cea care contează în Sinaia. Dacă vremea e bună, vin oamenii cu siguranță.”

Așadar, totul stă sub semnul prognozei meteo (care se anunță favorabilă), mai ales după ce weekendul trecut a adus un aflux de 2.000 de schiori într-o singură zi, un număr deloc de neglijat pentru această perioadă a anului.

Marea problemă a României

Numai că, dincolo de entuziasmul de moment, există o problemă de fond. România nu are multe pârtii la înaltă altitudine, ceea ce face practic imposibilă prelungirea sezonului așa cum se întâmplă în alte țări europene cu tradiție în sporturile de iarnă.

Un exemplu este chiar Transalpina.

Acolo, stratul de zăpadă este foarte bun în acest moment, însă interesul schiorilor a scăzut serios, spre deosebire de polul de atracție care a rămas Sinaia.