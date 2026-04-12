Alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie, ar putea aduce o schimbare istorică în Ungaria. După 16 ani de dominație Fidesz, premierul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai serios adversar de până acum, Péter Magyar, un fost insider al sistemului său, pe care majoritatea sondajelor independente îl plasează în fața actualului lider de la Budapesta.

Ascensiunea unui fost aliat

La 45 de ani, Magyar este avocat și, până nu demult, un om al establishmentului. A făcut parte din Fidesz încă din 2002, ocupând diverse funcții în instituțiile de stat. Până la urmă, ce l-a făcut să se întoarcă împotriva sistemului pe care l-a servit atâta timp? Ruptura sa de putere s-a produs în 2024, după scandalul grațierii care a dus la demisia președintei Katalin Novák și a fostei ministre a Justiției, Judit Varga. A fost momentul în care Magyar a ieșit public și a început să denunțe corupția și mecanismele interne ale regimului Orbán, transformându-se rapid în principalul lider al opoziției.

Partidul Tisza și succesul neașteptat

Ascensiunea sa a fost una fulgerătoare. Partidul său, Tisza, a obținut un scor de aproximativ 30% la alegerile europarlamentare din 2024. Și de atunci a reușit să atragă votanți din zone foarte diferite: de la conservatori dezamăgiți de Fidesz și tineri proeuropeni, până la alegători preocupați mai degrabă de inflație, sănătate și corupție.

Un amestec surprinzător.

Tocmai această combinație de profil conservator, discurs anti-corupție și experiență de insider (o combinație rară în politica maghiară) îl face pe Magyar primul rival cu adevărat credibil al lui Orbán de după 2010.

O nouă direcție pentru Ungaria?

Programul său politic promite o repoziționare clară a Ungariei în interiorul Uniunii Europene și NATO. Tisza vrea deblocarea fondurilor europene înghețate, reducerea dependenței de energia rusească până în 2035 și întărirea relației cu partenerii occidentali. Ba chiar propune creșterea cheltuielilor de apărare până la ținta NATO de 5% din PIB, tot până în 2035. E drept că, în același timp, Magyar încearcă să păstreze un echilibru politic intern: susține o linie dură pe migrație și nu promite trimiterea de trupe în Ucraina, pentru a nu se rupe complet de electoratul conservator.

Pentru Bruxelles și aliații occidentali, o eventuală victorie a sa ar putea însemna o schimbare majoră de direcție la Budapesta, cu o Ungarie readusă pe o linie proeuropeană și cu o influență rusă redusă.

Obstacole și realități economice

Dar drumul lui Magyar spre putere nu este lipsit de obstacole. Există limite practice pentru promisiunile sale. Tisza vorbește despre mai mulți bani pentru apărare și sănătate, numai că Ungaria se confruntă cu un deficit bugetar ridicat și cu o economie slăbită. În plus, după ani de propagandă anti-Ucraina din partea Fidesz, orice schimbare radicală de ton față de Kiev va trebui gestionată cu prudență.

Chiar dacă sondajele îl favorizează, rezultatul rămâne deschis, o parte importantă a electoratului fiind încă nehotărâtă. Iar Orbán intră în cursă cu avantajul unui sistem pe care l-a remodelat în favoarea sa: control extins asupra spațiului media, reguli electorale redesenate și o infrastructură politică consolidată în cei 16 ani de guvernare.