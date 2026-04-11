Péter Magyar, liderul partidului de opoziţie Tisza, a devenit în doar doi ani cel mai serios adversar al premierului Viktor Orbán. Alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie, sunt considerate cele mai importante din Ungaria din ultimul deceniu, iar majoritatea sondajelor independente îl plasează pe Magyar în faţa lui Orbán, amenințând astfel cei 16 ani de dominaţie ai Fidesz.

Cine este noul rival al lui Orbán

La 45 de ani, Magyar este avocat și, poate cel mai important, un fost insider al sistemului construit de Viktor Orbán. A făcut parte din Fidesz încă din 2002. A ocupat funcții în instituții de stat, fiind mult timp perceput ca un om al establishmentului. Ruptura sa de putere s-a produs însă în 2024, după scandalul graţierii care a dus la demisia preşedintei Katalin Novák şi a fostei ministre a Justiţiei, Judit Varga. Acela a fost momentul în care Magyar a ieşit public și a început să denunţe corupţia şi mecanismele interne ale regimului.

S-a transformat rapid din personaj secundar în principalul lider al opoziţiei.

O ascensiune fulgerătoare

Iar ascensiunea sa a fost una de-a dreptul fulgerătoare. Partidul său, Tisza, a obţinut aproximativ 30% la alegerile europarlamentare din 2024. De atunci, a reuşit să atragă votanţi din zone foarte diferite: conservatori dezamăgiţi de Fidesz, tineri proeuropeni, dar şi alegători preocupaţi mai degrabă de inflaţie, sănătate şi corupţie decât de retorica guvernamentală despre „ameninţările externe”. Tocmai acest amestec de profil conservator, discurs anti-corupţie şi experienţă de insider îl face pe Magyar primul rival credibil al lui Orbán după 2010.

Ce promite Ungariei și Europei

Programul său politic promite o repoziţionare clară a Ungariei în interiorul Uniunii Europene şi NATO. Dar ce înseamnă, pe bune, asta? Tisza vrea deblocarea fondurilor europene îngheţate, reducerea dependenţei de energia rusească până în 2035 și întărirea relaţiei cu partenerii occidentali. Ba chiar propune creşterea cheltuielilor de apărare până la ţinta NATO de 5% din PIB până în 2035. În acelaşi timp, Magyar încearcă să păstreze un echilibru politic intern: susţine o linie dură pe migraţie și nu promite trimiterea de trupe în Ucraina, evitând să se rupă complet de electoratul conservator.

Pentru Bruxelles şi aliaţii occidentali, o eventuală victorie a lui Péter Magyar ar putea însemna o schimbare majoră de direcţie la Budapesta.

Obstacole și realități economice

Numai că drumul lui Magyar spre putere nu este lipsit de obstacole. Chiar dacă sondajele îl favorizează, rezultatul rămâne deschis, o parte importantă a electoratului fiind încă nehotărâtă. E drept că Tisza vorbeşte despre mai mulţi bani pentru apărare, sănătate şi reforme administrative, dar Ungaria se confruntă cu un deficit bugetar ridicat şi cu o economie slăbită. În plus, după ani de propagandă anti-Ucraina din partea Fidesz, orice schimbare radicală de ton faţă de Kiev va trebui gestionată cu prudenţă.

Și să nu uităm de avantajul lui Orbán. Acesta intră în cursă cu un sistem pe care l-a remodelat în favoarea sa (control extins asupra spaţiului media, reguli electorale redesenate și o infrastructură politică solidă) după 16 ani de guvernare neîntreruptă.