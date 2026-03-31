Sectorul construcțiilor rezidențiale din România dă semne de oboseală. În primele două luni ale anului au fost emise 4.154 de autorizații de construire, cu 8,4% mai puține decât în perioada similară din 2025. Evoluția indică o temperare clară a ritmului de dezvoltare, deși există diferențe semnificative între regiuni.

Scădere generală cu excepții regionale

Datele de la Institutul Naţional de Statistică, publicate marți, confirmă o reducere vizibilă a activității în construcții. Scăderea de 8,4% la nivel național în primele două luni ascunde însă realități diferite. Cele mai mari diminuări au fost înregistrate în regiunea Vest, unde s-au eliberat cu 130 de autorizații mai puțin, și în Sud-Est, cu un minus de 120.

Și alte zone au fost pe minus. Reduceri s-au consemnat și în Nord-Vest (-63), Centru și București-Ilfov (câte -43), precum și în Nord-Est (-32).

Numai că, nu-i chiar așa peste tot. Există și regiuni unde lucrurile au stat complet diferit. În Sud-Vest Oltenia s-au emis cu 29 de autorizații mai multe, iar în Sud-Muntenia creșterea a fost de 21 de autorizații, semnalând o dinamică neuniformă la nivel național.

Februarie, o lună cu două fețe

Luna februarie pare să fi adus un reviriment punctual. Au fost emise 2.386 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu o suprafață utilă totală de 653.685 de metri pătrați. Comparativ cu ianuarie 2026, numărul autorizațiilor a crescut cu 35%. Dar comparația anuală arată o cu totul altă poveste: față de februarie 2025, se constată o scădere de 8,8%.

V-ați gândit vreodată de ce majoritatea construcțiilor noi par să fie în afara orașelor mari? Ei bine, cifrele confirmă acest trend. Un aspect relevant este ponderea ridicată a autorizațiilor din mediul rural, care reprezintă 68,2% din totalul pe luna februarie.

Creșterea lunară s-a văzut în toate regiunile, cu majorări importante în Centru (+159 autorizații) și Vest (+146). În schimb, dacă ne uităm la cifrele de anul trecut, scăderile sunt evidente, în special în Sud-Est (-92) și Nord-Vest (-82).

Segmentul nerezidențial merge pe alt drum

În paralel, segmentul construcțiilor nerezidențiale (clădiri administrative, comerciale etc.) a avut o evoluție diferită. În februarie au fost eliberate 488 de autorizații, în creștere cu 29,4% față de ianuarie 2026, iar suprafața utilă totală a acestor proiecte a explodat cu un avans de 58,3%.

Raportarea anuală pentru acest segment arată o scădere ușoară a numărului de autorizații (-3,9%), însă suprafața utilă totală a crescut cu 0,5%. Cum vine asta? E simplu: se construiesc mai puține proiecte, dar de dimensiuni mai mari.

Birocrația, o posibilă frână în calea dezvoltării

Dincolo de cifre, procesul de obținere a unei autorizații de construire rămâne un labirint administrativ. Dosarul necesar este unul extins și trebuie să includă o mulțime de documente tehnice și administrative riguroase.

Pe bune, lista e lungă. Vorbim despre cererea tip, actul de proprietate, certificatul de urbanism și proiectul tehnic pentru autorizare. Pe lângă acestea, se adaugă avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, declarația pe propria răspundere privind inexistența litigiilor și, fireste, dovada achitării taxelor.

Complexitatea acestor cerințe (care se aplică, cu particularități, și pentru autorizațiile de desființare) poate influența direct ritmul de emitere a documentelor, contribuind astfel, indirect, la evoluțiile observate în statisticile naționale.