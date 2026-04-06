Consumatorii din întreaga Europă plătesc tot mai mult pentru ouă, iar în unele supermarketuri se confruntă deja cu rafturi goale. Prețurile sunt acum cu 37% peste media ultimilor cinci ani și au crescut cu 12% doar în ultimele șase luni. Situația amintește periculos de mult de criza care a lovit Statele Unite în urmă cu un an, când Washingtonul a fost nevoit să apeleze la importuri din UE pentru a acoperi deficitul.

Gripa aviară, un prim vinovat

La prima vedere, explicația pare simplă și ține de un factor pe termen scurt: gripa aviară. Focarele din 2025 s-au extins masiv la fermele europene. Doar în toamnă au fost raportate aproximativ 3.000 de cazuri la păsări domestice și sălbatice în 29 de țări europene, un nivel descris drept „fără precedent“ pentru acea perioadă a anului.

Impactul a fost imediat.

din acest motiv, producătorii au pierdut un număr mare de păsări, ceea ce a dus la o scădere a producției în Europa, conform unui purtător de cuvânt al Uniunii Europene a Comerțului cu Ridicata de Ouă, Produse din Ouă, Păsări și Vânat (EUWEP). Aceștia au adăugat că aducerea sub control a bolii este vitală pentru evitarea volatilității prețurilor pe viitor.

Europenii mănâncă mai multe ouă

Numai că gripa aviară nu este singurul factor. Dincolo de cifrele seci ale epidemiei, există și cauze structurale, pe termen lung. V-ați gândit vreodată de ce a crescut brusc cererea? europenii mănâncă mai multe ouă. Acestea rămân o sursă de proteină relativ ieftină, mai ales în contextul în care prețul cărnii a crescut serios.

Și nu e doar atât. Ouăle sunt ușor de preparat, un avantaj major într-o eră în care tinerii gătesc din ce în ce mai puțin. Iar trendul dietelor bogate în proteine și alimente mai puțin procesate nu face decât să pună și mai multă presiune pe cerere.

Producătorii, prinși la mijloc

În paralel, și preferințele consumatorilor se schimbă. Tot mai mulți caută ouă de la păsări crescute în aer liber, însă sistemele de producție se chinuie să țină pasul cu această tranziție. E drept că producția de ouă a UE se îndepărtează treptat de sistemele de creștere în cuști, Franța fiind una dintre cele mai avansate țări la acest capitol. Dar nu toate statele membre își pot permite o astfel de schimbare rapidă, iar unii producători (în special cei din Europa de Est) se luptă să supraviețuiască economic.

Peste toate acestea, Comisia Europeană pregătește noi propuneri privind bunăstarea animalelor, care ar putea include eliminarea treptată a cuștilor pentru găinile ouătoare. Reprezentanții EUWEP avertizează că, în acest caz, ar fi necesară „o perioadă lungă de tranziție“ împreună cu „protecția împotriva importurilor de ouă de la găini crescute în cuști“. Altfel, riscul unor noi penurii și al unor creșteri bruște ale prețurilor este cât se poate de real.