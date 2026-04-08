Polonia, Germania și Franța s-au confruntat recent cu o situație bizară pe piața energiei, unde prețurile electricității au intrat temporar în teritoriu negativ. Fenomenul a fost declanșat de o creștere puternică a producției de energie verde, care a coincis cu o perioadă de cerere slabă, obligând producătorii să plătească efectiv consumatorii pentru a prelua surplusul din rețea.

Un paradox european: plătit ca să livrezi curent

Stai puțin, cum vine asta? Fenomenul prețurilor negative, în care producătorii plătesc pentru a injecta electricitate în sistem în loc să fie plătiți, nu este complet nou. A devenit oficial permisibil în Germania încă din 2008. Numai că tendința a accelerat puternic în ultimul deceniu în toată Europa, pe fondul creșterii masive a ponderii surselor de energie regenerabilă și a inflexibilității centralelor convenționale.

Polonia, în epicentrul situației

În Polonia, prețurile au devenit negative pentru anumiți consumatori chiar și două zile la rând. Vremea însorită și cu vânt intens a dus la o producție de energie regenerabilă mult peste cererea din timpul sărbătorilor de Paște. Iar datele de la PSE, operatorul rețelei de electricitate din Polonia, arată că prețurile pentru ziua următoare au fost printre cele mai mici din Europa pe tot parcursul acelei perioade.

De ce pierde toată lumea?

La prima vedere, pare o veste bună pentru consumator. Lucrurile stau însă puțin diferit. Situația este paradoxală pentru că, deocamdată, toată lumea are de pierdut. Producătorii, în mod clar, nu au investit milioane de zloți în surse noi pentru a ajunge să subvenționeze electricitatea pe care o produc. Oferta excesivă devine o problemă și pentru operatorul de sistem, care se luptă să mențină echilibrul delicat dintre cerere și ofertă.

Nici consumatorii nu au de câștigat.

Pentru a simți cu adevărat efectele pozitive ale acestor prețuri, ei ar trebui să aibă contracte de energie cu preț dinamic, ceea ce nu este cazul pentru majoritatea. V-ați gândit vreodată că ați putea fi plătit să consumați curent, dar să nu beneficiați, de fapt, de asta?

Germania și provocările energiei verzi

O tendință similară s-a înregistrat și în Germania, unde prețurile au devenit pronunțat negative la începutul săptămânii. Evenimentul subliniază provocările tot mai mari legate de gestionarea sistemelor energetice (din ce în ce mai puternic bazate pe surse regenerabile), unde perioadele de producție ridicată și cerere scăzută pot genera o volatilitate extremă a prețurilor. „Cantităţi masive de energie eoliană şi solară au trebuit reduse în Germania pentru a menţine sistemul stabil“, a declarat Stephan Spath, trader de energie la ANE GmbH.

Dar surplusul de electricitate apărut în perioadele de consum redus nu poate fi încă stocat la scară largă, deoarece capacitatea bateriilor rămâne, deocamdată, limitată.

Franța ia primele măsuri

Confruntată cu aceleași distorsiuni ale pieței, Franța a decis să intervină. Începând de săptămâna viitoare, centralele solare și eoliene subvenționate vor fi obligate să își reducă producția atunci când prețurile energiei electrice intră în teritoriu negativ. Măsura este menită să alinieze mai bine producția de energie regenerabilă la semnalele pieței și să restrângă acest fenomen din ce în ce mai frecvent. Deși energia solară și eoliană joacă un rol cheie în decarbonizare, natura lor dependentă de condițiile meteo duce la situații de supraofertă care pot amenința stabilitatea întregului sistem.