BCR Pensii anunță o schimbare majoră la vârful companiei. După un mandat de 10 ani, Radu Crăciun se retrage din funcțiile de Președinte și Director General, perioadă în care societatea și-a consolidat poziția pe piața pensiilor private. Locul său este preluat de Cristian Pascu, un profesionist cu peste 25 de ani de experiență în sectorul bancar și piețele financiare.

Un deceniu de stabilitate se încheie

Mandatul lui Radu Crăciun a însemnat, consolidare și stabilitate pentru BCR Pensii. În acești 10 ani, compania a navigat prin contexte economice nu de puține ori complexe, continuând să-și dezvolte rolul în susținerea siguranței financiare pe termen lung a participanților. Decizia retragerii este prezentată ca o tranziție naturală către o nouă etapă profesională, în care Crăciun își propune să rămână implicat în mediul economic, dar dintr-o altă perspectivă.

„După o perioadă intensă de implicare executivă, consider că este momentul potrivit pentru această tranziție, în care pot contribui într-un alt mod, dar cu aceeași convingere la evoluția mediului de business și investițional din România. Le mulțumesc colegilor mei, o echipă remarcabilă, pentru că mi-au fost alături într-un domeniu important pentru România, un domeniu care necesită responsabilitate și o perspectivă investițională strategică dincolo de ciclurile economice”, a declarat Radu Crăciun.

Noul șef vine cu 25 de ani de experiență

Iar conducerea executivă este preluată de Cristian Pascu. Parcursul său profesional include o expertiză solidă în infrastructura de custodie și depozitare, dar și colaborări extinse cu investitori instituționali din România și din afara țării. De-a lungul carierei sale, Pascu a fost implicat activ în dezvoltarea pieței de capital locale.

Un CV solid, pe bune.

Viziunea sa pentru companie este clară. „Sistemul de pensii private reprezintă un pilon esențial pentru stabilitatea economică și pentru sănătatea financiară a oamenilor. Rolul nostru este să livrăm încredere, siguranță și performanță sustenabilă pe termen lung. Preiau această responsabilitate cu respect pentru ceea ce a fost construit și cu ambiția de a duce mai departe misiunea BCR Pensii alături de colegii mei”, a declarat Cristian Pascu.

Reacția Consiliului de Supraveghere

Numai că mișcarea a fost salutată și de la nivelul superior al companiei. Dana Dima, Președintele Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii, i-a mulțumit lui Radu Crăciun pentru contribuția adusă într-o perioadă plină de provocări pentru întreaga industrie.

„Îi mulțumim lui Radu Crăciun pentru contribuția sa remarcabilă și pentru modul în care a ghidat compania într-o perioadă complexă pentru industrie. Suntem într-un moment în care consecvența și disciplina investițională sunt esențiale. De aceea, suntem încrezători că experiența și profilul profesional al lui Cristian Pascu vor susține sănătatea financiară a clienților noștri și dezvoltarea companiei în etapa următoare”, a spus Dana Dima.

Ce înseamnă asta, până la urmă, pentru clienți? Declarația sa subliniază încrederea în noua conducere, mai ales într-un context economic în care disciplina investițională (un element cheie pentru fondurile de pensii) rămâne de maximă importanță pentru stabilitatea și creșterea viitoare a companiei.