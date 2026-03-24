Radu Timiș, fondatorul Cris-Tim, și-a concediat propriii fii, Radu și Ștefan, și le-a blocat cardurile bancare pentru o perioadă de trei luni. Motivul? Au întârziat o oră la o ședință. Aceasta este doar una dintre metodele neconvenționale prin care omul de afaceri și-a pregătit copiii, tată a cinci, pentru a prelua responsabilitățile imperiului familiei.

O lecție dură de business

Episodul concedierii a avut loc pe când fiii săi mai mari, Radu și Ștefan, aveau 23, respectiv 25 de ani și erau deja directori în companie, unde începuseră să lucreze de la 18 ani. O întâlnire programată la ora 09:00 a fost ratată de cei doi, care au apărut la birou abia la 10:00, fără să anunțe. Reacția tatălui a fost imediată și drastică. „Am avut o întâlnire la ora 09:00. La ora 09:00, nu au ajuns la întâlnire, nici nu mi-au dat telefon. Au apărut la ora 10:00. Între timp, am vorbit cu portarul și i-am zis ”Nu mai au voie să intre în firmă.” Le-am desfăcut contractul de muncă, le-am oprit cardurile”, povestește Radu Timiș.

A urmat o perioadă tensionată. „Trei luni a fost doliu în familie, după care i-am adunat și le-am zis așa: ”Sunt lucruri în business care nu sunt acceptabile. Nu ajungi? Întârzii? Bun, dai un telefon.” De atunci, copiii mei nu mai întârzie niciodată”, a adăugat fondatorul Cris-Tim.

În opinia sa, disciplina este esențială. „Orice cedare de putere, copiii o iau și o folosesc împotriva noastră. Preferabil ca părinți, mai tați, să fim mai duri la început. Această duritate a noastră vine din iubire. Dacă de la început îi dai tot ce vrea, este foarte simplu după aia să spună: ”Dar de ce să mai muncesc?””.

Educație cu reguli de fier

Metodele stricte nu s-au aplicat doar în companie, ci au definit întreaga copilărie a celor cinci copii. Timiș recunoaște că a fost un părinte exigent, insistând pe valori tradiționale și responsabilitate. „Legat de copiii mei… am fost un om dur. 14 ani, i-am dus pe copii în fiecare zi la Biserică și pe ultimii doi trebuia să-i și bat ca să pot să-i duc acolo. N-am acceptat niciodată un refuz de la ei”, mărturisește el.

E drept că, la momentul respectiv, copiii nu erau încântați. „Probabil că atunci nu erau atât de fericiți cu un tată atât de dur, dar vreau să vă spun că astăzi au modelul tatălui și nu se culcă fără să se roage și să nu știe că există o armonie în Univers dată de alegerile noastre”, explică Timiș.

Restricțiile mergeau și mai departe. V-ați gândit vreodată cum ar fi să nu aveți telefon mobil până la 14 ani? „Noi le-am dat telefonul la 14 ani, la 14 ani au intrat în mall, când au intrat în mall ne-au spus că le-am furat viața. Ei nu știau ce e ăla mall. Ei realizează, după aia, tot ceea ce am făcut și rămânem niște modele pentru ei”, a mai spus omul de afaceri.

CEO ales prin tragere la sorți

Poate cea mai neașteptată decizie a venit acum cinci ani, când Radu Timiș a hotărât să renunțe la conducerea executivă a companiei. Cum a ales succesorul dintre cei doi fii mai mari? Pe bune, a dat cu banul.

„Spre exemplu, când am renunțat să mai conduc eu compania acum cinci ani de zile, am chemat cei doi copii mari ai mei: ”Veniți încoace.” și am dat cu banul, cine să fie CEO, fără nicio evaluare, fără nimic. Amândoi erau buni să facă lucrul ăsta. Și a căzut la cel mare. Este singurul care poate să conducă o companie cum este Cris-Tim-ul”, a dezvăluit Timiș.

O decizie radicală.

Performanța de pe Bursă validează modelul

Iar rezultatele par să-i dea dreptate. Începând cu 23 martie 2026, Cris-Tim Family Holding (CFH) va fi inclusă în componența indicelui BET, principalul indice al Bursei de Valori București (BVB), care reunește cele mai lichide 20 de companii listate.

Listarea companiei pe Piața Reglementată a BVB a avut loc pe 26 noiembrie 2025, în urma unei oferte publice inițiale (IPO) care a atras o sumă impresionantă de 454,35 milioane de lei (adică 89,3 milioane de euro). Interesul a fost uriaș, pe tranșa investitorilor de retail înregistrându-se o suprasubscriere record de 42 de ori.

De la listare și până acum, prețul acțiunilor Cris-Tim a explodat, cu o creștere de peste 46%, ajungând la 24,20 lei pe acțiune. La finalul ședinței de tranzacționare de vineri, 20 martie 2026, capitalizarea bursieră a companiei atingea 1,9 miliarde de lei.

Odată cu includerea în indicele BET, unde va avea o pondere de 0,51%, acțiunile Cris-Tim Family Holding vor face parte și din componența altor indici importanți, precum BET-TR, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK și BET Plus.